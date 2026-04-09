Prieskumy: Maďari žijúci na Slovensku by uprednostnili Orbána
Autor TASR
Budapešť/Bratislava 9. apríla (TASR) - Príslušníci maďarskej menšiny na Slovensku by v nedeľných parlamentných voľbách v Maďarsku uprednostnili úradujúceho premiéra Viktora Orbána (Fidesz) pred predsedom opozičnej strany TISZA Péterom Magyarom. Orbánovi sú naklonení viac voliči súčasnej vládnej koalície na Slovensku, Magyarovi zase prevažne voliči opozície. Vyplýva to z prieskumov verejnej mienky v prostredí obyvateľov Slovenska maďarskej národnosti, ktoré vykonali inštitút VOX Politico a agentúra SCIO a obe poskytli ich výsledky Tlačovej agentúre SR.
Orbána by podľa VOX Politico určite volilo 34,9 percenta respondentov, asi by ho volilo 14,3 percenta. Magyara by určite by volilo 14,6 percenta opýtaných, asi by ho volilo 12,2 percenta. Odpovedať nevedelo 24 percent respondentov.
Priaznivci Magyara sú na Slovensku koncentrovaní v krajských mestách, Orbánovi zase obývajú menšie mestá a vidiek.
Za pozornosť stoja aj dôvody výberu favoritov, obzvlášť pri Orbánovi. V 17,5 percenta prípadov výber nie je priamo spojený s osobou Viktora Orbána, ale s faktom, že maďarská vláda prostredníctvom rôznych cezhraničných iniciatív podporuje niektoré oblasti života maďarskej menšiny. Práve taká časť maďarskej menšiny vyberala za svojho favorita aktuálneho maďarského premiéra bez ohľadu na to, kto to je.
Za vyššou podporou Orbána v prostredí Maďarov žijúcich na Slovensku je aj skutočnosť, že sa ich netýkajú negatívne vplyvy z prostredia maďarskej politiky. Orbána (alebo ľubovoľného premiéra v Maďarsku) vnímajú bez priameho kontaktu s životom v Maďarsku. A ak na nich nejako vplýva Maďarsko, tak len pozitívne, cez rôzne cezhraničné podpory, konštatoval inštitút.
Prieskum VOX Politico bol realizovaný od 2. februára do 10. marca 2026. Ankety prieskumu boli extrahované z celkovej vzorky 2633 odpovedí (zahŕňa všetky odpovede projektu VOX Politico, t.j. aj iné národnosti, ktorých sa prieskum netýkal). Podiel respondentov maďarskej národnosti je identický so zastúpením občanov maďarskej národnosti podľa posledného sčítania obyvateľov z roku 2021, poznamenáva VOX Politico.
Marcový prieskum agentúry SCIO takisto potvrdil, že medzi respondentmi na Slovensku, ktorí sledujú dianie v Maďarsku, má navrch Orbán. Magyar oslovuje najmä mladších respondentov a podporovateľov slovenskej opozície, konštatovala agentúra.
Medzi dvomi hlavnými rivalmi by si respondenti skôr vybrali pokračovanie vlády Orbána a jeho strany Fidesz (26,54 percenta). Stranu TISZA by volilo 18,44 percenta respondentov, inú stranu sedem percent. Takmer 12 percent opýtaných by nešlo voliť a 36 percent podľa vlastného vyjadrenia maďarskú politiku nesleduje.
„Celkom iste zohrala pri týchto výsledkoch svoju úlohu známosť mien lídrov aj politických strán, pravidelné návštevy Orbána na Slovensku, ale najmä väzby na strany vládnej koalície. Práve medzi ich podporovateľmi totiž jednoznačne dominuje súčasný maďarský premiér,“ uviedol hlavný analytik SCIO Martin Klus.
„Naopak, opozičný líder Magyar je výrazne silnejší medzi podporovateľmi slovenskej opozície, medzi respondentmi do 39 rokov a v Bratislavskom kraji (29 percent) a Trnavskom kraji (25 percent),“ doplnil Klus. Výsledky podľa neho naznačujú, že postoje k maďarským voľbám na Slovensku v značnej miere kopírujú domáce politické rozdelenie spoločnosti.
V sčítaní obyvateľov v roku 2021 sa na Slovensku k maďarskej národnosti prihlásilo 456.154 osôb. Podľa sociológov má volebné právo v maďarských voľbách v zmysle platných právnych noriem len zlomok z nich.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
