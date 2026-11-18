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Prieskumy o zámeroch obyvateľov Ruska mať deti budú častejšie
Od roku 2030 bude prieskum dostupný aj online.
Autor TASR
Moskva 18. novembra (TASR) - Prieskumy o zámeroch obyvateľov Ruskej federácie mať deti sa budú uskutočňovať namiesto každých piatich rokov každé tri roky a najbližší bude v roku 2027, informuje TASR podľa denníka Izvestija. Vyplýva to z návrhu uznesenia ministerstva hospodárstva. Prezident Vladimir Putin vo februári nariadil skrátenie intervalu medzi sociálnymi prieskumami, píše TASR.
Rosstat vysvetlil kratší interval tým, že rodinné plány sa môžu v priebehu piatich rokov výrazne zmeniť „pod vplyvom ekonomických podmienok, opatrení sociálnej podpory alebo sociokultúrnych trendov“.
Výsledky oficiálnych prieskumov Rosstatu sa od roku 2012 používajú aj na monitorovanie národného projektu „Rodina“. Dotazníky z roku 2022 obsahovali otázky o plánovaných deťoch, vychovávaných synoch a dcérach, bývaní a finančných podmienkach.
Štatistický úrad zdôraznil, že zapojenie do prieskumu je dobrovoľné a osobné údaje sa použijú iba na zostavenie anonymizovaných súhrnných štatistík. Od roku 2030 bude prieskum dostupný aj online.
Podľa prieskumu z roku 2022 sa občania Ruskej federácie rozhodujú nemať deti pre nedostatok peňazí, obavy o budúcnosť a problémy s bývaním. Patril k tomu aj zdravotný stav a ťažkosti so zosúladením práce alebo štúdia s výchovou detí.
Podľa Rosstatu bolo v Rusku v roku 2024 najmenej pôrodov od roku 1999 - narodilo sa 1,222 milióna detí. V prvom štvrťroku 2025 klesla pôrodnosť na 288.800 detí. V máji prestal Rosstat publikovať podrobné údaje o pôrodnosti, úmrtnosti a populácii, čo dovtedy umožňovalo nepriame posúdenie strát armády na Ukrajine. Celková miera plodnosti (priemerný počet detí na ženu) podľa expertov do konca roka 2025 klesla na 1,305, čo bola najnižšia hodnota od roku 2006.
Denník The Moscow Times citoval demografa Alexeja Rakšu, podľa ktorého sa v roku 2025 narodilo 1,178 milióna detí, čo je ešte menej ako 1,215 milióna v roku 1999. Podľa Rakšu sa v období od januára do marca 2026 narodilo 272.000 detí (o 17.000 menej ako v prvom štvrťroku 2025) a považuje to za najhorší štvrťrok pre krajinu od prelomu 18. a 19. storočia.
Rosstat vysvetlil kratší interval tým, že rodinné plány sa môžu v priebehu piatich rokov výrazne zmeniť „pod vplyvom ekonomických podmienok, opatrení sociálnej podpory alebo sociokultúrnych trendov“.
Výsledky oficiálnych prieskumov Rosstatu sa od roku 2012 používajú aj na monitorovanie národného projektu „Rodina“. Dotazníky z roku 2022 obsahovali otázky o plánovaných deťoch, vychovávaných synoch a dcérach, bývaní a finančných podmienkach.
Štatistický úrad zdôraznil, že zapojenie do prieskumu je dobrovoľné a osobné údaje sa použijú iba na zostavenie anonymizovaných súhrnných štatistík. Od roku 2030 bude prieskum dostupný aj online.
Podľa prieskumu z roku 2022 sa občania Ruskej federácie rozhodujú nemať deti pre nedostatok peňazí, obavy o budúcnosť a problémy s bývaním. Patril k tomu aj zdravotný stav a ťažkosti so zosúladením práce alebo štúdia s výchovou detí.
Podľa Rosstatu bolo v Rusku v roku 2024 najmenej pôrodov od roku 1999 - narodilo sa 1,222 milióna detí. V prvom štvrťroku 2025 klesla pôrodnosť na 288.800 detí. V máji prestal Rosstat publikovať podrobné údaje o pôrodnosti, úmrtnosti a populácii, čo dovtedy umožňovalo nepriame posúdenie strát armády na Ukrajine. Celková miera plodnosti (priemerný počet detí na ženu) podľa expertov do konca roka 2025 klesla na 1,305, čo bola najnižšia hodnota od roku 2006.
Denník The Moscow Times citoval demografa Alexeja Rakšu, podľa ktorého sa v roku 2025 narodilo 1,178 milióna detí, čo je ešte menej ako 1,215 milióna v roku 1999. Podľa Rakšu sa v období od januára do marca 2026 narodilo 272.000 detí (o 17.000 menej ako v prvom štvrťroku 2025) a považuje to za najhorší štvrťrok pre krajinu od prelomu 18. a 19. storočia.