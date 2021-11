Po nástupe Bidena sa vzťahy USA s Nemeckom zlepšili, ukázali prieskumy

Na archívnej snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Berlín 22. novembra (TASR) - Vzťahy medzi Berlínom a Washingtonom sa značne zlepšili po nástupe amerického prezidenta Joea Bidena do funkcie v januári tohto roka. Vyplýva to z výsledkov najnovších prieskumov verejnej mienky, ktorých výsledky boli zverejnené v pondelok.Až 71 percent ľudí v Nemecku považuje bilaterálne vzťahy so Spojenými štátmi za dobré alebo veľmi dobré, uvádza prieskum Körberovej nadácie (Körber-Stiftung) so sídlom v Hamburgu. Minulý rok, keď bol v Bielom dome Donald Trump, toto číslo dosiahlo iba 18 percent.Podľa prieskumu inštitútu Pew Research Center so sídlom vo Washingtone došlo v medziročnom porovnaní k menej dramatickej zmene: americko-nemecké vzťahy hodnotí za dobré alebo veľmi dobré 85 percent respondentov v porovnaní so 74 percentami v predchádzajúcom roku.Ako pripomína agentúra DPA, Trump počas svojho pôsobenia v úrade opakovane útočil na Nemecko. Republikánsky prezident obvinil Berlín zo šetrenia výdavkov na obranu a pohrozil stiahnutím značného počtu amerických vojakov z krajiny.Po Trumpovom štvorročnom funkčnom období sa Biden snažil zlepšiť vzťahy s európskymi spojencami, ako je Nemecko, tým, že prezentoval Spojené štáty ako spoľahlivého partnera.Z nemeckého prieskumu vyplýva, že USA za najdôležitejšieho zahraničného partnera považuje 44 percent opýtaných, v prípade susedného Francúzska to je 27 percent. Vlani bolo Francúzsko jasným lídrom so 44 percentami oproti USA s desiatimi percentami.Za Atlantikom mali respondenti odlišné názory na túto otázku. Z prieskumu vyplýva, že len sedem percent respondentov považuje Nemecko za najdôležitejšieho zahraničného partnera Spojených štátov. Pre porovnanie, 31 percent opýtaných si zvolilo Britániu, 13 percent Kanadu, deväť percent Izrael a deväť percent Čínu.Anketári prieskum pre Körberovu nadáciu uskutočnili od 2. do 9. septembra na vzorke 1162 dospelých nemeckých občanov. Na prieskume inštitútu Pew Research sa zúčastnilo 1008 dospelých Američanov v období od 7. do 12. septembra.