Prieskumy: Orbán vie, že jeho tábor nestačí na víťazstvo
Server pripomína, že mesiac pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 12. apríla, sa podľa prieskumu 21 Kutatóközpont posilnila strana TISZA aj strana Fidesz.
Autor TASR
Budapešť 12. marca (TASR) - Predseda maďarskej vlády a šéf strany Fidesz Viktor Orbán vie, že jeho súčasný tábor nestačí na víťazstvo, sotva to však do aprílových parlamentných volieb dokáže otočiť. Podľa servera nepszava.hu to konštatoval výkonný riaditeľ inštitútu Medián Endre Hann. Podľa šéfa inštitútu 21 Kutatóközpont Dániela Rónu sa ale predvolebný boj ešte neskončil, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Je úplne nepravdepodobné, že sa v nasledujúcom mesiaci do volieb stane niečo, čo by zvrátilo priebeh súboja medzi Fideszom a mimoparlamentnou opozičnou stranou TISZA vedenou Péterom Magyarom,“ povedal Hann.
Server pripomína, že mesiac pred parlamentnými voľbami, ktoré sa budú konať 12. apríla, sa podľa prieskumu 21 Kutatóközpont posilnila strana TISZA aj strana Fidesz. V celkovej populácii má TISZA podporu 38 percent, Fidesz 30 percent. Hoci podpora strany Fidesz nebola od októbra 2024 takáto vysoká, v kategórii rozhodnutých voličov Fidesz stále zaostáva za stranou TISZA o 14 percent.
„Ak TISZA vyhrá voľby povedzme len o tri alebo štyri percentá, mohlo by to viesť aj k tomu, že Fidesz zostaví vládu,“ povedal Róna.
Podľa analytika inštitútu Iránytű Szabolcsa Péka aktuálne možno vidieť aktiváciu tábora Fidesz. Prieskum tohto inštitútu ukazuje, že rozčarovanie provládnych voličov sa zmiernilo. Volebná účasť priaznivcov Fideszu stúpla z predchádzajúcich 80 percent na približne 90 percent.
Pék to pripisuje najmä sporu s Ukrajinou o ropovod Družba a kampani proti prezidentu Ukrajiny Volodymyru Zelenskému. Dodal však, že aj keď sa „nožnice zatvárajú“, strana TISZA má v celkovej populácii stále o 600.000 voličov viac než Fidesz. „Pre Viktora Orbána bude veľmi ťažké zvrátiť tento vývoj v zostávajúcich 30 dňoch,“ dodal analytik.
