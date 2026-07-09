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Prieskumy po verdikte súdu naznačujú víťazstvo Le Penovej vo voľbách
Autori prieskumov zdôrazňujú, že nejde o prognózu, ale skôr o aktuálny obraz súčasných volebných preferencií.
Autor TASR
Paríž 9. júla (TASR) - Dva najnovšie prieskumy vo Francúzsku naznačujú, že krajne pravicová politička Marine Le Penová by mohla v budúcoročných prezidentských voľbách zvíťaziť, a to napriek utorkovému rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorý potvrdil jej vinu v prípade sprenevery fondov Európskeho parlamentu (EP). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Autori prieskumov zdôrazňujú, že nejde o prognózu, ale skôr o aktuálny obraz súčasných volebných preferencií. Prieskum agentúry Ifop pre televízie LCI a Le Figaro, ako aj prieskum agentúry Toluna Harris Interactive pre televízie M6 a RTL ukazujú, že Le Penová z Národného združenia (RN) by viedla v prvom a zároveň by zvíťazila aj v druhom kole. Podobné predpovede priniesli aj ďalšie prieskumy verejnej mienky ešte pred vynesením rozsudku.
Dva prieskumy sa uskutočnili po tom, čo 57-ročná Le Penová oznámila, že bude kandidovať vo voľbách, a to napriek verdiktu odvolacieho súdu. Ten uznal političku za vinnú zo sprenevery, avšak súčasne jej skrátil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie, ktorý si tak už odpykala.
Le Penová by podľa Ifop získala v prvom kole 36 percent, čím by si polepšila z predchádzajúcich odhadov, ktoré boli 32 až 34 percent. Žiaden zo súperov by podľa výsledkov nezískal viac ako 19 percent.
V druhom kole volieb, v ktorom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola, predpovedajú obidve agentúry výhru Le Penovej. Najtesnejšie víťazstvo v rozpätí štatistickej odchýlky dvoch percent by politička dosiahla nad bývalým premiérom Edouardom Philippom, ktorý by podľa prieskumu Harris Interactive získal 49 percent. Keby sa Le Penová v druhom kole ocitla s ďalším expremiérom - Gabrielom Attalom - politik by získal 45 percent. Pokiaľ by do druhého kola postúpil ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, voliči by mu dali len približne tretinu hlasov.
Socialisti aj mnohé ďalšie strany označili Le Penovej kandidatúru za hanbu vzhľadom na rozhodnutie súdu. Proti rozsudku sa odvolala a Najvyšší súd uviedol, že sa bude snažiť vyniesť konečný verdikt ešte pred voľbami.
Stredajší prieskum agentúry Elabe pre televíziu BFM TV, takisto poukázal na niektoré výzvy, ktorým bude politička čeliť. Sedem z desiatich voličov totiž nesúhlasí s jej tvrdeniami, že je nevinná. Veľká väčšina voličov RN podporuje jej rozhodnutie kandidovať vo voľbách, no zároveň stále existuje 32 percent z nich, ktorí s tým nesúhlasia.
Autori prieskumov zdôrazňujú, že nejde o prognózu, ale skôr o aktuálny obraz súčasných volebných preferencií. Prieskum agentúry Ifop pre televízie LCI a Le Figaro, ako aj prieskum agentúry Toluna Harris Interactive pre televízie M6 a RTL ukazujú, že Le Penová z Národného združenia (RN) by viedla v prvom a zároveň by zvíťazila aj v druhom kole. Podobné predpovede priniesli aj ďalšie prieskumy verejnej mienky ešte pred vynesením rozsudku.
Dva prieskumy sa uskutočnili po tom, čo 57-ročná Le Penová oznámila, že bude kandidovať vo voľbách, a to napriek verdiktu odvolacieho súdu. Ten uznal političku za vinnú zo sprenevery, avšak súčasne jej skrátil zákaz uchádzať sa o verejné funkcie, ktorý si tak už odpykala.
Le Penová by podľa Ifop získala v prvom kole 36 percent, čím by si polepšila z predchádzajúcich odhadov, ktoré boli 32 až 34 percent. Žiaden zo súperov by podľa výsledkov nezískal viac ako 19 percent.
V druhom kole volieb, v ktorom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola, predpovedajú obidve agentúry výhru Le Penovej. Najtesnejšie víťazstvo v rozpätí štatistickej odchýlky dvoch percent by politička dosiahla nad bývalým premiérom Edouardom Philippom, ktorý by podľa prieskumu Harris Interactive získal 49 percent. Keby sa Le Penová v druhom kole ocitla s ďalším expremiérom - Gabrielom Attalom - politik by získal 45 percent. Pokiaľ by do druhého kola postúpil ľavičiar Jean-Luc Mélenchon, voliči by mu dali len približne tretinu hlasov.
Socialisti aj mnohé ďalšie strany označili Le Penovej kandidatúru za hanbu vzhľadom na rozhodnutie súdu. Proti rozsudku sa odvolala a Najvyšší súd uviedol, že sa bude snažiť vyniesť konečný verdikt ešte pred voľbami.
Stredajší prieskum agentúry Elabe pre televíziu BFM TV, takisto poukázal na niektoré výzvy, ktorým bude politička čeliť. Sedem z desiatich voličov totiž nesúhlasí s jej tvrdeniami, že je nevinná. Veľká väčšina voličov RN podporuje jej rozhodnutie kandidovať vo voľbách, no zároveň stále existuje 32 percent z nich, ktorí s tým nesúhlasia.