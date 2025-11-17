< sekcia Zahraničie
Prieskumy: Popularita japonskej premiérky Takaičiovej zostáva vysoká
Autor TASR
Tokio 17. novembra (TASR) - Japonská premiérka Sanae Takaičiová si medzi občanmi aj naďalej udržuje vysokú obľúbenosť, vyplýva z pondelok zverejnených prieskumov verejnej mienky. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ďalší prieskum agentúry Kyodo News zaznamenal podobný trend s 69,9-percentnou podporou japonského kabinetu, zatiaľ čo 16,5 percent respondentov vládu novej premiérky neschvaľovalo.
Takaičiová, predsedníčka Liberálnodemokratickej strany (LDP), prevzala moc 21. októbra a stala sa vôbec prvou ženou vo funkcii premiéra v krajine. Na poste nahradila Šigera Išibu, ktorý z funkcie odstúpil po neúspechu LDP v parlamentných voľbách.
Agentúra AFP konštatuje, že nová líderka zažila po zvolení intenzívny začiatok vládnutia. Zahŕňal napríklad návštevu amerického prezidenta Donalda Trumpa v Japonsku a dva regionálne summity – jeden v Malajzii a druhý v Južnej Kórei –, počas ktorých sa zúčastnila na rokovaniach s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.
Jej komentáre o Taiwane v parlamente 7. novembra vyvolali diplomatický spor s Čínou, ktorá ostrov považuje za súčasť svojho územia. Takaičiová vtedy naznačila, že ozbrojené útoky Pekingu na Taiwan by mohli podnietiť Japonsko k vojenskej podpore ostrova. Čína si minulý piatok predvolala japonského veľvyslanca a vyjadrila „vážny nesúhlas“ v súvislosti s premiérkinými vyjadreniami. Peking požadoval stiahnutie týchto komentárov a odporučil svojim občanom, aby necestovali do Japonska.
Takaičiovej vláda v súčasnosti pracuje na stimulačnom balíku na podporu ekonomiky v hodnote viac ako 17 biliónov jenov (približne 94 miliárd eur), ktorý by podľa dostupných informácií mohol byť finalizovaný tento týždeň.
