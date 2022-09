Prieskumy: Talianska pravica smeruje k jasnému volebnému víťazstvu

Rím 9. septembra (TASR) - Jasnú väčšinu v oboch komorách talianskeho parlamentu zrejme získa blok pravicových strán. Podľa agentúry Reuters to vyplýva zo štúdií založených na posledných prieskumoch verejnej mienky, ktoré boli zverejnené pred tým, ako začne v sobotu platiť zákaz ich zverejňovania.



Krajne pravicové hnutie Bratia Talianska (FdI), ktoré konzervatívnej aliancii dominuje, bude v parlamente podľa najnovších prieskumov najsilnejšou politickou stranou - prieskumy naznačujú, že náskok FdI pred stredoľavou Demokratickou stranou (PD) sa zväčšil.



Štúdia think tanku Cattaneo Institute, ktorá vychádza z prieskumov uskutočnených do 31. augusta, naznačuje, že konzervatívny blok by mohol mať v 400-člennej Poslaneckej snemovni najmenej 258 poslancov a v Senáte by mohol obsadiť 131 z celkových 200 kresiel.



Podľa citovanej štúdie by stredoľavá PD vedená Enricom Lettom mohla mať v dolnej komore 88 a v Senáte 44 zákonodarcov.



Zvyšok poslaneckých mandátov by si rozdelili strany mimo týchto hlavných politických blokov.



Podľa prieskumov existuje 91,5-percentná pravdepodobnosť, že konzervatívna aliancia, v ktorej je okrem FdI vedenej Giorgiou Meloniovou aj Liga Mattea Salviniho (LSP) a Vpred Taliansko (FI) Silvia Berlusconiho, bude mať v oboch komorách absolútnu väčšinu.



AFP pripomenula, že taliansky volebný zákon zvýhodňuje strany, ktoré vytvárajú široké aliancie, čím sa zväčšuje výhoda pravicového bloku voči jeho väčšmi rozdeleným stredoľavým súperom.



Navyše, skutočnosť, že FdI má vo svojej aliancii silné postavenie a najväčšiu podporu voličov, posilňuje pozíciu Meloniovej i jej šance stať sa prvou ženou na čele talianskej vlády.



Zatiaľ čo budúca vládna koalícia sa zdá byť takmer istá, prieskumy verejnej mienky naznačujú, že podpora jednotlivých strán sa po dlhom období stability začala v priebehu minulého týždňa meniť, pričom podpora pre FdI stúpa a v prípade PD klesá.



Ľavicovo orientované Hnutie piatich hviezd (M5S) pod vedením bývalého premiéra Giuseppeho Conteho preskočilo v troch posledných prieskumoch LSP a stalo sa medzi voličmi treťou najpopulárnejšou stranou.



Z posledného prieskumu agentúry Ipsos, ktorý v piatok zverejnil denník Corriere della Sera, vyplýva, že FdI by mohli získať 25,1 percenta hlasov, PD by volilo 20,5 percenta voličov, M5S by mohli počítať so 14,5 percentami hlasov a LSP by mohla osloviť 12,5 percenta voličov.



Po rokoch vnútorných sporov mnohí analytici predpovedali strane M5S zánik, ale Conte dal tejto bývalej protisystémovej strane jasnejšiu ľavicovú identitu a podľa prieskumov verejnej mienky teraz priťahuje voličov od PD.



Podľa štúdie inštitútu Cattaneo by M5S mohla získať približne 28 kresiel v dolnej komore parlamentu a 15 v Senáte.



Druhá významná skupina mimo hlavných aliancií - centristická strana Akcia (Azione - AZ), ktorú vedie bývalý podnikateľ Carlo Calenda, - zaznamenáva v prieskumoch postupný rast, ale len málo prieskumov jej predpovedá viac ako sedempercentnú podporu voličov. Ak by sa to potvrdilo, AZ by mohla mať v dolnej komore asi 15 poslancov a štyroch senátorov.