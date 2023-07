Prieskumy v Španielsku ukazujú mierny prepad preferencií pre ľudovcov

Madrid 4. júla (TASR) - Posledné prieskumy verejnej mienky v Španielsku naznačili, že náskok pravicových strán pred ľavicovým blokom na čele s vládnucou Španielskou socialistickou robotníckou stranou (PSOE), sa mierne znížil. Z Madridu o tom informuje spravodajca TASR.



Viacero španielskych médií však pripomenulo, že aj napriek miernemu poklesu preferencií by pravicová Ľudová strana (PP) a krajne pravicová strana Vox, potenciálny koaličný spojenec ľudovcov, ešte stále mohli získať dostatok kresiel na absolútnu väčšinu v španielskom parlamente. Naznačili to najnovšie prieskumy od spoločnosti GAD3 pre noviny ABC a od spoločnosti IMOP Insights pre spravodajskú webovú stránku El Confidencial.



Podľa tretieho prieskumu spoločnosti 40DB, ktorý si objednal denník El País, by však koalícia ľudovcov s krajne pravicovou stranou Vox nezískala absolútnu väčšinu.



Ľudová strana vedie v prieskumoch, odkedy premiér Pedro Sánchez koncom mája ohlásil predčasné voľby. Rozhodol sa tak potom, ako jeho strana a jej koaličný politický partner Podemos dosiahli slabé výsledky v regionálnych a komunálnych voľbách. Sánchezova strana do volieb ide spolu s novým ľavicovým hnutím Sumar, ktoré zahŕňa 14 rôznych ľavicových subjektov, vrátane Podemos.



Súčasná ministerka práce a vicepremiérka Yolanda Díazová, ktorá sa netají premiérskymi ambíciami, chce voličské preferencie zvrátiť finančnou ponukou pre prvovoličov. Španielom, ktorí dovŕšia v čase volieb 18 rokov, by chcela venovať šek v hodnote 20.000 eur. Podľa jej slov by prvovoliči mohli túto sumu použiť na investovanie do svojich projektov, na založenie živnosti alebo na štúdium.



Španielsko od júla prebralo predsedníctvo v Rade EÚ. Sánchez mal podľa pôvodného programu vystúpiť na budúci týždeň v pléne Európskeho parlamentu v Štrasburgu s prednáškou o budúcnosti Európy. Vystúpenie však zrušil, aby nebol kritizovaný, že prenáša európske témy do predvolebného súboja tesne pred predčasnými parlamentnými voľbami stanovenými na 23. júla.