Prieskumy: Väčšina Švédov a Fínov je za vstup do NATO

Štokholm/Helsinki 4. marca (TASR) - Podľa prieskumu, ktorý publikoval v piatok švédsky denník Aftonbladet je po prvý raz väčšina Švédov za vstup ich krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR o tom informuje na základe správy od agentúry AFP.



V prospech členstva v NATO sa vo Švédsku vyjadrilo 51 percent opýtaných. Počet odporcov vstupu klesol na 27 percent a počet nerozhodnutých občanov v tejto otázke zostal na úrovni 22 percent. Názor švédskych obyvateľov na členstvo v Aliancii sa začal meniť po ruskej anexii Krymu v roku 2014, pripomenula AFP.



Vojenský konflikt na Ukrajine ovplyvnil verejnú mienku aj v susednom Fínsku, kde tento týždeň taktiež prvýkrát zaznamenali väčšinovú podporu obyvateľstva v prospech členstva v NATO.



Štokholm a Helsinki nateraz vylúčili, žeby sa uchádzali o vstup do Organizácie Severoatlantickej zmluvy, no podpora od obyvateľov je v oboch krajinách na historicky vysokých úrovniach.



Odborníci očakávajú, že Fínsko bude v otázke vstupu do NATO konať rovnako ako susedné Švédsko.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň varovalo, že ak by severské krajiny vstúpili do Severoatlantickej aliancie, malo by to "vážne vojenské a politické dôsledky".