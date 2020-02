Prieskumy verejnej mienky v Izraeli naznačujú možnosť povolebného patu

Tel Aviv 28. februára (TASR) - Posledné prieskumy verejnej mienky pred predčasnými parlamentnými voľbami v Izraeli naznačujú, že žiadnej zo strán sa opäť nepodarí získať v Knesete väčšinu. Informoval o tom denník The Times of Israel.



Podľa prieskumu zverejneného konzervatívnym v hebrejčine písaným bezplatným denníkom Israel Hajom by obe hlavné politické strany - konzervatívna Jednota (Likud) a centristický blok Modrá a biela (Kachol lavan) - mali v 120-člennom parlamente získať po 33 mandátov.



Z prieskumu denníka Maariv zasa vyplýva, že obe strany by mohli získať po 34 mandátov, zatiaľ čo rozhlasová stanica Kan na základe analýzy odpovedí svojich respondentov informovala, že Likud by mohol vo voľbách získať najviac - 35 - mandátov.



Agentúra DPA sumarizuje, že vo všetkých prieskumoch verejnej mienky ani pravicový a ani ľavicovo-centristický blok nedosiahli taký počet mandátov, aký potrebujú na vytvorenie koalície a získanie poverenia na zostavenie vlády. Izraelu tak hrozí, že sa zopakuje patová situácia, aká nastala po parlamentných voľbách v apríli a následne aj v septembri roku 2019.



Podmienkou pre to, aby niektorý z politikov získal poverenie na zostavenie vlády, je získanie podpory 61 poslancov Knesetu.



Ako tretí najsilnejší subjekt s 13 až 14 mandátmi z prieskumov vyšla aliancia politických strán izraelských Arabov, ktorá ide do volieb pod názvom Spoločný zoznam.



Ultrapravicová strana Izrael, náš domov (Jisrael bejtejnu) exministra obrany Avigdora Liebermana by v Knesete mohla mať šesť alebo sedem kresiel, vyplýva z prieskumov.



Vlani v Izraeli zlyhali dva pokusy o vytvorenie vlády, a to pre patovú situáciu spôsobenú neochotou a neschopnosťou strán ľavého stredu a bloku pravicových a náboženských strán dohodnúť sa na kompromise. Momentálne sa však pod tlakom ocitol aj samotný šéf Likudu a úradujúci premiér Benjamin Netanjahu, a to z dôvodu obvinenia z korupcie. Súd s ním sa má začať dva týždne po voľbách.



V prípade svojho volebného víťazstva 70-ročný Netanjahu avizoval anexiu izraelských osád na okupovanom Západnom brehu a v údolí rieky Jordán, s čím sa ráta v pláne riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu zverejnenom prezidentom USA Donaldom Trumpom 28. januára.



Tento plán predpokladá vznik palestínskeho štátu, ale stanovuje aj niekoľko podmienok, ktoré sú pre palestínske vedenie neprijateľné. Líder bloku Modrá a biela Benny Ganc uviedol, že ak na základe výsledku pondelkových volieb vytvorí vládu, bude následne pracovať na implementácii Trumpovho plánu, a to "v spolupráci s ostatnými krajiny nášho regiónu".