Priestor pred katedrálou Notre-Dame by mohol byť prístupný už v marci

Paríž 6. februára (TASR) - Priestranstvo pred hlavným vchodom do parížskej katedrály Notre-Dame by malo byť verejnosti prístupné od marca. Stane sa tak len za predpokladu, že úrad verejného zdravia vydá súhlasné stanovisko. To bude známe po ďalšej dekontaminácii a čistení katedrály, ktorá je po požiari z 15. apríla 2019 vážne poškodená a verejnosti preto neprístupná. Ďalšia fáza dekontaminácie sa začne v polovici februára.



Ako vo štvrtok informoval spravodajský portál France Info, na termíne a podmienkach sprístupnenia okolia hlavného vchodu do katedrály sa v stredu na svojom rokovaní dohodli prefekt oblasti Ile-de-France Michel Cadot a zástupkyňa parížskej prefektúry Magali Charbonneauová.



Cieľom čistenia, ktoré bude spočívať v aplikácii studenej živice, je odstránenie posledných zvyškov olova. Cadot však upozornil, že takéto čistenie závisí od počasia, keďže živicu nie je možné aplikovať, keď výdatne prší alebo je príliš chladno. Vzhľadom na to nie je možné stanoviť termín ukončenia čistenia, poznamenala Charbonneauová.



Po požiari katedrály Notre-Dame sa prvý pokus o dekontamináciu nádvoria pred jej hlavným vchodom uskutočnil v auguste, pričom sa odskúšalo niekoľko procesov. Ani jeden z nich, ani čistenie pod ultravysokým tlakom, sa však neukázalo ako úplne účinné. Olovo totiž do poréznej dlažby preniklo a je ťažké vysať ho aj z medzier medzi jednotlivými dlaždicami.



Počas požiaru bola zničená strecha celej hlavnej lode a niektoré stredoveké okenné vitráže. Pri požiari sa poškodili aj vnútorné časti chrámu, najmä preto, že dovnútra sa zrútila veža sanktusník, ktorá prerazila celé jedno pole krížovej klenby a časť klenieb v zadnej časti chrámu. Roztavené olovo použité na streche chrámu kontaminovalo okolie katedrály.