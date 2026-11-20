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Prievidza sa zapája do projektu 5000 darčekov pre deti z Chersonu
Projekt 5000 darčekov vznikol v roku 2025 v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku.
Autor TASR
Prievidza 20. novembra (TASR) - Mesto Prievidza sa aj tento rok zapája do celoslovenského humanitárneho projektu 5000 darčekov. Jeho cieľom je priniesť vianočnú radosť deťom v ukrajinskom meste Cherson. Do druhého ročníka zbierky sa môžu zapojiť aj obyvatelia mesta a pripraviť darčekový balíček, ktorý dieťa nielen poteší, ale mu zároveň pomôže zvládnuť chladné zimné obdobie. Zbierka potrvá do 12. decembra. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
Projekt 5000 darčekov vznikol v roku 2025 v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku. Počas prvého ročníka projektu sa do ukrajinského Chersonu podarilo dopraviť kamión s 5000 darčekovými balíčkami. Do iniciatívy sa zapojili aj obyvatelia Prievidze a okresu.
„Druhý ročník pokračuje s rovnakým cieľom - potešiť deti, ktoré vyrastajú v náročných podmienkach, a ukázať im, že na ne ľudia nezabúdajú. Každý balíček má byť prejavom pozornosti a spolupatričnosti. Organizátori zároveň zdôrazňujú, že všetky darované veci musia byť nové,“ uviedla Škvareninová.
Priblížila, že tohtoročná zbierka kladie osobitný dôraz na praktickú pomoc počas zimy, každý balíček musí povinne obsahovať teplú deku alebo zateplenú teplákovú súpravu a teplé ponožky. Ďalší obsah je vhodné prispôsobiť veku dieťaťa. „Hotový balíček treba vložiť do igelitovej tašky a označiť podľa vekovej kategórie a pohlavia dieťaťa. Obyvatelia môžu hotové darčekové balíčky odovzdať v Turisticko-informačnej kancelárii v Prievidzi,“ doplnila hovorkyňa mesta s tým, že následnú prepravu darčekov na Ukrajinu zabezpečia organizátori projektu.
„Žiadne dieťa by nemalo trpieť pre vojnu a konflikty, za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť. Deti si zaslúžia vyrastať v bezpečí, s pocitom istoty a s možnosťou prežívať obyčajné detské radosti. Žiaľ, nie všetky takéto podmienky majú,“ načrtol primátor Branislav Gigac. Aj preto sa podľa svojich slov rozhodol, že sa do projektu 5000 darčekov zapojí aj Prievidza. „Nejde o politiku, ale o ľudskosť a solidaritu. Ak dokážeme aj malým darčekom priniesť dieťaťu radosť a pocit, že naň niekto myslí, má to veľký zmysel,“ skonštatoval.
Viac informácií o projekte a odporúčania na prípravu darčekových balíčkov nájde verejnosť na stránke projektu.
Projekt 5000 darčekov vznikol v roku 2025 v spolupráci s mestskou časťou Bratislava-Ružinov a Veľvyslanectvom Ukrajiny na Slovensku. Počas prvého ročníka projektu sa do ukrajinského Chersonu podarilo dopraviť kamión s 5000 darčekovými balíčkami. Do iniciatívy sa zapojili aj obyvatelia Prievidze a okresu.
„Druhý ročník pokračuje s rovnakým cieľom - potešiť deti, ktoré vyrastajú v náročných podmienkach, a ukázať im, že na ne ľudia nezabúdajú. Každý balíček má byť prejavom pozornosti a spolupatričnosti. Organizátori zároveň zdôrazňujú, že všetky darované veci musia byť nové,“ uviedla Škvareninová.
Priblížila, že tohtoročná zbierka kladie osobitný dôraz na praktickú pomoc počas zimy, každý balíček musí povinne obsahovať teplú deku alebo zateplenú teplákovú súpravu a teplé ponožky. Ďalší obsah je vhodné prispôsobiť veku dieťaťa. „Hotový balíček treba vložiť do igelitovej tašky a označiť podľa vekovej kategórie a pohlavia dieťaťa. Obyvatelia môžu hotové darčekové balíčky odovzdať v Turisticko-informačnej kancelárii v Prievidzi,“ doplnila hovorkyňa mesta s tým, že následnú prepravu darčekov na Ukrajinu zabezpečia organizátori projektu.
„Žiadne dieťa by nemalo trpieť pre vojnu a konflikty, za ktoré nenesie žiadnu zodpovednosť. Deti si zaslúžia vyrastať v bezpečí, s pocitom istoty a s možnosťou prežívať obyčajné detské radosti. Žiaľ, nie všetky takéto podmienky majú,“ načrtol primátor Branislav Gigac. Aj preto sa podľa svojich slov rozhodol, že sa do projektu 5000 darčekov zapojí aj Prievidza. „Nejde o politiku, ale o ľudskosť a solidaritu. Ak dokážeme aj malým darčekom priniesť dieťaťu radosť a pocit, že naň niekto myslí, má to veľký zmysel,“ skonštatoval.
Viac informácií o projekte a odporúčania na prípravu darčekových balíčkov nájde verejnosť na stránke projektu.