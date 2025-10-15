< sekcia Zahraničie
Prievidza vybuduje nové parkovacie miesta na Dlhej ulici
Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podpísalo mesto začiatkom októbra. Hodnota zákazky je 20.049 eur a zhotoviteľom je spoločnosť Pro-Sense so sídlom v Banskej Bystrici.
Autor TASR
Prievidza 15. októbra (TASR) - Mesto Prievidza pripravuje výstavbu nových parkovacích miest na Dlhej ulici. Cez verejnú súťaž vybralo dodávateľa projektovej dokumentácie, riešiť bude návrh kolmých i pozdĺžnych státí pre automobily, inžinierske siete a terénne úpravy okolia. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.
„Samospráva dlhodobo vníma, že práve nedostatok parkovacích miest patrí medzi najčastejšie pripomienky obyvateľov jednotlivých sídlisk a mestských častí. Aj preto sa v uplynulom období zamerala na hľadanie konkrétnych riešení v lokalitách, kde je situácia najkritickejšia,“ spomenula Beňadiková.
Po tom, ako v týchto dňoch radnica podľa nej začala s budovaním parkovacích miest na Ulici E. M. Šoltésovej na sídlisku Zapotôčky a začne s výstavbou miest na Nábreží sv. Cyrila, pripravuje i nové v mestskej časti Staré mesto. „Každý nový projekt výstavby parkovacích plôch je súčasťou širšieho plánu postupného zlepšovania dopravnej infraštruktúry a komfortu parkovania pre Prievidžanov,“ skonštatovala.
Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podpísalo mesto začiatkom októbra. Hodnota zákazky je 20.049 eur a zhotoviteľom je spoločnosť Pro-Sense so sídlom v Banskej Bystrici. „Zhotoviteľ sa zaviazal vypracovať projektovú dokumentáciu spojenú s výkonom autorského dohľadu podľa výzvy, súťažných podkladov a ponuky. Predmet diela sa nachádza na Dlhej ulici číslo 375/48 a 377/52,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.
Projektová dokumentácia bude riešiť návrh technického riešenia spevnených plôch určených na parkovanie osobných vozidiel, a to v dvoch častiach. Prvá počíta s pozdĺžnymi státiami pred domom 377/52 vrátane preloženia časti existujúceho chodníka a rekonštrukcie jeho zostávajúcej časti s betónovou dlažbou, druhá s kolmými státiami v zelenej ploche pred domom 375/48 s plastovou zatrávňovacou dlažbou. Súčasťou dokumentácie bude aj návrh riešenia inžinierskych sietí, ich prípadné preložky, ochrany či terénne úpravy okolia.
„Aj keď sa to niekedy nemusí na prvý pohľad zdať, mesto Prievidza aktívne reaguje na podnety obyvateľov a hľadá riešenia v lokalitách, kde je parkovanie najproblematickejšie,“ vysvetlil viceprimátor Michal Dobiaš a podotkol, že proces prípravy a realizácie takýchto investícií je komplexný a časovo náročný.
Každý projekt totiž podľa radnice musí prejsť niekoľkými krokmi - od určenia priorít podľa volebných obvodov cez odborné posúdenie zamestnancami mesta, zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte, vypracovanie projektovej dokumentácie až po výber zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania.
„Samospráva dlhodobo vníma, že práve nedostatok parkovacích miest patrí medzi najčastejšie pripomienky obyvateľov jednotlivých sídlisk a mestských častí. Aj preto sa v uplynulom období zamerala na hľadanie konkrétnych riešení v lokalitách, kde je situácia najkritickejšia,“ spomenula Beňadiková.
Po tom, ako v týchto dňoch radnica podľa nej začala s budovaním parkovacích miest na Ulici E. M. Šoltésovej na sídlisku Zapotôčky a začne s výstavbou miest na Nábreží sv. Cyrila, pripravuje i nové v mestskej časti Staré mesto. „Každý nový projekt výstavby parkovacích plôch je súčasťou širšieho plánu postupného zlepšovania dopravnej infraštruktúry a komfortu parkovania pre Prievidžanov,“ skonštatovala.
Zmluvu o dielo na vypracovanie projektovej dokumentácie podpísalo mesto začiatkom októbra. Hodnota zákazky je 20.049 eur a zhotoviteľom je spoločnosť Pro-Sense so sídlom v Banskej Bystrici. „Zhotoviteľ sa zaviazal vypracovať projektovú dokumentáciu spojenú s výkonom autorského dohľadu podľa výzvy, súťažných podkladov a ponuky. Predmet diela sa nachádza na Dlhej ulici číslo 375/48 a 377/52,“ konkretizovala hovorkyňa mesta.
Projektová dokumentácia bude riešiť návrh technického riešenia spevnených plôch určených na parkovanie osobných vozidiel, a to v dvoch častiach. Prvá počíta s pozdĺžnymi státiami pred domom 377/52 vrátane preloženia časti existujúceho chodníka a rekonštrukcie jeho zostávajúcej časti s betónovou dlažbou, druhá s kolmými státiami v zelenej ploche pred domom 375/48 s plastovou zatrávňovacou dlažbou. Súčasťou dokumentácie bude aj návrh riešenia inžinierskych sietí, ich prípadné preložky, ochrany či terénne úpravy okolia.
„Aj keď sa to niekedy nemusí na prvý pohľad zdať, mesto Prievidza aktívne reaguje na podnety obyvateľov a hľadá riešenia v lokalitách, kde je parkovanie najproblematickejšie,“ vysvetlil viceprimátor Michal Dobiaš a podotkol, že proces prípravy a realizácie takýchto investícií je komplexný a časovo náročný.
Každý projekt totiž podľa radnice musí prejsť niekoľkými krokmi - od určenia priorít podľa volebných obvodov cez odborné posúdenie zamestnancami mesta, zabezpečenie finančných prostriedkov v rozpočte, vypracovanie projektovej dokumentácie až po výber zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania.