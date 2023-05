Prigožin: Ak ruské elity nezačnú brať vojnu vážne, hrozí revolúcia

Moskva 24. mája (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v stredu varoval, že v Rusku by mohla vypuknúť podobná revolúcia ako v roku 1917, ak ruské elity nezačnú brať vojnu na Ukrajine vážne. Rusko by podľa neho mohlo zároveň túto vojnu prehrať. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Prigožin povedal, že Ukrajina momentálne chystá protiofenzívu zameranú na zatlačenie ruských vojakov k hraniciam spred roku 2014, v ktorom Rusko anektovalo Krym. Dodal, že Kyjev sa pokúsi obkľúčiť mesto Bachmut a zaútočiť na Krym.



"S najväčšou pravdepodobnosťou nebude takýto scenár pre Rusko dobrý, takže sa musíme pripraviť na náročnú vojnu," povedal Prigožin v rozhovore, ktorý zverejnil na platforme Telegram. "Sme v takom stave, že by sme mohli... prísť o Rusko, čo je hlavný problém ... Musíme zaviesť stanné právo," dodal.



Ruská elita podľa Prigožina chráni svoje deti pred nasadením do bojov na Ukrajine, zatiaľ čo deti obyčajných Rusov zomierajú na fronte. Táto skutočnosť by podľa šéfa vagnerovcov mohla v Rusku vyvolať nepokoje.



Ak budú obyčajným ľuďom v Rusku naďalej z frontu posielať ich potomkov v zinkových truhlách, zatiaľ čo deti elity sa budú "opaľovať" niekde v zahraničí, tak by Rusko mohlo podľa Prigožina čeliť podobným nepokojom, ako bola v roku 1917 boľševická revolúcia, v dôsledku ktorej vypukla krvavá občianska vojna.



Šéf vagnerovcov tiež povedal, že v jeho politickom svetonázore dominuje láska k vlasti a k službe ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Prezývku "Putinov kuchár", akú si vyslúžil vďaka rozsiahlemu podnikaniu v oblasti cateringu a zmluvám s Kremľom, označil za hlúpu. Ako povedal, nevie totiž variť. Zavtipkoval, že výstižnejšou by pre neho mohla byť prezývka "Putinov mäsiar".