Prigožin chce do mája naverbovať 30 000 nových bojovníkov

Londýn/Moskva 18. marca (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej skupiny vagnerovcov vyhlásil, že do mája plánuje naverbovať zhruba 30.000 nových bojovníkov. Informovala o tom v sobotu televízna stanica Sky News.



Prigožin hovoril o pokračujúcom nábore žoldnierov v audionahrávke, ktorú zverejnil na svojom účte na sociálnej sieti Telegram. Vagnerova skupina chce podľa neho do polovice mája rozšíriť svoje rady o približne 30.000 členov.



Šéf a majiteľ vagnerovcov už 10. marca oznámil, že v 42 ruských mestách začali fungovať vagnerovské náborové centrá. V novej nahrávke uviedol, že skupina v rámci tejto kampane získava 500-800 dobrovoľníkov denne.



Na podporu svojich tvrdení však neuviedol žiadne dôkazy a stanica Sky News jeho slová nedokázala overiť z nezávislých zdrojov.



Náborové centrá vagnerovcov podľa dostupných údajov často využívajú na svoju činnosť budovy rôznych športových centier a kluboch bojových umení.



Vagnerovci sa výrazne angažujú v ťažkých bojoch o mesto Bachmut na východe Ukrajiny, ktoré sa ruské sily pokúšajú dobyť už od augusta minulého roku.



V posledných mesiacoch sa Prigožin opakovane dostával do sporov s ruským ministerstvom obrany, pričom verejne kritizoval aj najvyšších predstaviteľov ministerstva či armády.



Šéf vagnerovcov niekoľko mesiacov uskutočňoval nábor medzi väzňami, pričom im sľuboval amnestiu v prípade, že boje na Ukrajine prežijú. Zrejme pod tlakom ministerstva obrany však začiatkom februára oznámil, že nábor vo väzniciach skončil. Podľa odhadov Pentagónu Vagnerova skupina naverbovala približne 40.000 bojovníkov z radov väzňov.