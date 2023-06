Prigožin chcel v Rostove zajať Šojgua a Gerasimova, tvrdí tajná služba

Washington/Moskva 28. júna (TASR) - Šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin plánoval počas uplynulého víkendu zajať ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, s ktorými má dlhodobé spory. Svoje plány údajne urýchlil po tom, ako sa o sprisahaní dozvedela ruská tajná služba FSB, tvrdia predstavitelia západných spravodajských služieb. TASR správu prevzala z amerického denníka The Wall Street Journal.



Prigožin zrejme zamýšľal zajať Šojgua a Gerasimova počas ich plánovanej návštevy Rostova nad Donom, ktorý slúžil ako operačné stredisko pre vedenie ofenzívy na Ukrajine. Podľa západných zdrojov sa FSB dozvedela o jeho úmysle dva dni pred uskutočnením.



"Z Prigožinovho tábora unikli konkrétne informácie o prípravách vzbury, ktorá sa mala začať medzi 22. a 25. júnom," povedal veliteľ Národnej gardy Ruska generál Viktor Zolotov.



Západné tajné služby sa o plánoch Prigožina taktiež dozvedeli vopred na základe analýzy zachytenej elektronickej komunikácie a satelitných snímok. Tvrdí to osoba oboznámená s danými zisteniam, na ktorú sa odvoláva WSJ.



Predstavitelia Západu sa domnievajú, že pôvodný Prigožinov plán mal veľkú šancu na úspech, ale po úniku informácií musel Prigožin improvizovať.



Spravodajské informácie však vyvolávajú otázky o rozsahu moci ruského prezidenta Vladimira Putina, pretože aj napriek tomu, že Kremeľ vedel o plánovanom sprisahaní vopred, nedokázal zabrániť Vagnerovým jednotkám dostať sa takmer až do Moskvy, poznamenali pre WSJ zdroje oboznámené so záležitosťou.