Prigožin: Dobytie ukrajinského Bachmutu môže trvať ďalšie dva mesiace

Moskva 16. februára (TASR) - Rusku môže trvať ďalšie dva mesiace, kým dobyje východoukrajinské mesto Bachmut, uviedol šéf ruskej žoldnierskej spoločnosti Vagnerova skupina Jevgenij Prigožin. Za pomalý ruský postup pri Bachmute môže podľa neho "obludná byrokracia" v kruhoch najvyššieho ruského vojenského velenia, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ťažké boje o Bachmut, priemyselné mesto na východe Ukrajiny, predstavujú najdlhšiu bitku Ruska v takmer rok trvajúcej invázii. Trvajú od vlaňajšieho augusta a na ruskej strane v nich dôležitú úlohu zohrávajú práve Prigožinovi vagnerovci.



"Myslím si, že to bude v marci alebo v apríli," uviedol Prigožin na margo možného termínu dobytia Bachmutu v jednom z viacerých vyjadrení, ktoré v noci na štvrtok zverejnil na platforme Telegram. "Aby ste mohli obsadiť Bachmut, potrebujete odrezať všetky zásobovacie trasy. To je dôležitá úloha," dodal.



Podľa 61-ročného Prigožina, ktorý má blízko k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, bude rýchlosť ruského postupu v ťažkom boji o Bachmut závisieť od toho, či budú Ukrajinci naďalej schopní dodávať zásoby obrancom mesta.



Prigožinova žoldnierska skupina už nebude ďalej vykonávať nábor väzňov do bojov na Ukrajine; končí sa tak mesiace trvajúca náborová kampaň, v rámci ktorej z ruských väzníc naverbovala približne 40.000 trestancov; mnohí z nich na Ukrajine zahynuli alebo utrpeli zranenia.



Tento cateringový magnát, ktorý sa vlani po rokoch zahmlievania priznal k založeniu Vagnerovej skupiny, si posilnil svoju politickú pozíciu v dôsledku vojny na Ukrajine, kde sa jeho jednotky podieľajú na ťažkých bojoch, akou je napríklad aj bitka o Bachmut.



Vagnerova skupina tvrdí, že obsadila územie bez pomoci regulárnej ruskej armády, čo vyvolalo trenice medzi vagnerovcami a vrchným ruským velením, na adresu ktorého Prigožin vyslovil kritiku, že je uviaznuté v "obludnej byrokracii".



"Postup nejde tak rýchlo, ako by sme chceli," podotkol s tým, že nebyť byrokracie, Bachmut mohol byť Rusmi ovládnutý ešte pred začiatkom nového roka.