Prigožin kritizuje vedenie ruskej armády a žiada muníciu

Moskva 5. mája (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v piatok kritizoval vedenie ruskej armády za údajný nedostatok munície a prisľúbil opatrenia. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



"Sú to bojovníci vagnerovcov, ktorých dnes zabíjajú. Krv je ešte čerstvá," povedal Prigožin vo videu, ktoré ho zachytáva pred desiatkami mŕtvych tiel vojakov.



Prigožin ostro kritizuje ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova. Vyčíta im, že sedia v drahých kluboch, ich deti majú zo života zábavu a zhotovujú videá na YouTube.



Straty na životoch by podľa jeho slov boli päťkrát nižšie, ak by jeho vojaci mali dostatok munície. Vagnerova skupina v súčasnosti bojuje najmä v okolí mesta Bachmut.



Prigožin opakovane kritizuje vedenie ruskej armády a vyčíta mu, že jeho mužom neposkytuje adekvátne vybavenie. Hovoril o veľkých stratách v radoch svojich bojovníkov v Bachmute a obvinil vedenie v Moskve, že jeho vojakov necháva "hladovať bez munície".