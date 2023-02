Prigožin: Nátlak sa vyplatil a munícia pre vagnerovcov je už na ceste

Moskva 23. februára (TASR) - Zakladateľ ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti Vagnerova skupina Jevgenij Prigožin vo štvrtok oznámil, že muníciu potrebnú v bojoch na Ukrajine jej už ruské ministerstvo obrany odoslalo. Posun v situácii nastal po tom, čo Prigožin obvinil velenie armády zo zrady a vyvolal tým spor na verejnosti. TASR prevzala informácie z webového portálu britského denníka The Guardian a spravodajskej televízie Sky News.



Prigožin zverejnil v stredu ponurú fotografiu zachytávajúcu desiatky mŕtvych mužov, podľa jeho slov zabitých preto, že velitelia vrátane ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova prestali dodávať muníciu jeho bojovníkom, aby mu uškodili a zničili jeho súkromnú armádu, ako napísala tlačová agentúra Reuters. Ani jeden spomínaný predstaviteľ sa k tomu osobne nevyjadril, ale celé toto obvinenie ministerstvo obrany odmietlo.



Vo zvukovej nahrávke na sociálnej sieti Telegram Prigožin vo štvrtok povedal, že (verejný) nátlak, ktorý on a ďalší jeho spolupracovníci vyvinuli na ministerstvo obrany, sa vyplatil – dostal totiž informáciu, že munícia pre vagnerovcov je už na ceste.



"Zatiaľ je všetko len na papieri, ale bolo nám povedané, že hlavné dokumenty už boli podpísané," uviedol Prigožin.



Žoldnieri Vagnerovej skupiny operovali na Ukrajine už pred začiatkom ruskej invázie z 24. februára, ale počas vojny, ktorá trvá už rok, sa ich počet výrazne zvýšil.



Britský denník Financial Times (FT) vo štvrtok ráno zase napísal, že Prigožin dokázal obísť kontroly zamerané proti praniu špinavých peňazí v Británii tak, že predložil faktúru za energie vystavenú na meno jeho matky-dôchodkyne.



Uniknuté e-maily, ktoré mal denník FT možnosť vidieť, ukazujú, že londýnska právnická firma Discreet Law požadovala v roku 2021 od Prigožina doklady totožnosti, kým ho prijala za svojho klienta.



Prigožinovi právnici údajne tejto londýnskej firme predložili kópiu jeho pasu a faktúru za plyn vystavenú na meno jeho vtedy 81-ročnej matky Violetty s adresou v ruskom meste Petrohrad, aby sa vyhol kontrolám proti praniu špinavých peňazí.



Na Violettu Prigožinovú, dnes 83-ročnú, sú odvlani uvalené sankcie Európskej únie za to, že podporuje žoldnierske aktivity svojho syna. Ten je obviňovaný z porušovania ľudských práv po celom svete.



Aj na samotného Prigožina sú uvalené sankcie Spojených štátov, Európskej únie i Spojeného kráľovstva.