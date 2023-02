Prigožin: Vagnerovcov na Ukrajine ubudne, nebudú plniť všetky

Moskva 16. februára (TASR) - Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin pripustil, že jeho súkromná žoldnierska skupina čelí na Ukrajine ťažkostiam a čoskoro bude musieť znížiť svoj početný stav. TASR správu prevzala vo štvrtok z denníka The Guardian.



Podľa Guardianu ide o ďalší z náznakov toho, že Prigožinov politický vplyv v Kremli v poslednej dobe slabne.



"Počet vagnerovských jednotiek sa zníži a nebudeme schopní vykonávať ten rozsah úloh, aký by sme chceli," povedal Prigožin skupine provojnových blogerov a novinárov ruských štátnych médií počas stredajšieho vystúpenia v kasárňach na východe Ukrajiny.



Prigožinove vyjadrenia prichádzajú po nedávnom vyhlásení, že jeho žoldnierska skupina už nebude ďalej vykonávať nábor väzňov do bojov na Ukrajine. Končí sa tak mesiace trvajúca náborová kampaň, v rámci ktorej z ruských väzníc naverbovala približne 40.000 trestancov; mnohí z nich na Ukrajine zahynuli alebo utrpeli zranenia.



Samotný šéf vagnerovcov neposkytol žiadne odôvodnenie pre zastavenie náboru vo väzniciach. Pozorovatelia sa však domnievajú, že ide o súčasť rastúcej nevôle voči Prigožinovi v kruhoch ruských bezpečnostných služieb, píše Guardian.



Tento cateringový magnát, ktorý sa vlani po rokoch zahmlievania priznal k založeniu Vagnerovej skupiny, si posilnil svoju politickú pozíciu v dôsledku vojny na Ukrajine, kde sa jeho jednotky podieľajú na ťažkých bojoch, napríklad na pokračujúcich snahách o dobytie východoukrajinského mesta Bachmut.