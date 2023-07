Prigožin podporil prevrat v Nigeri,pučistom ponúkol svojich žoldnierov

Moskva/Minsk 28. júla (TASR) - Šéf súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, ktorý sa v júni neúspešne pokúsil o vzburu proti veleniu ruskej armády, označil vojenský puč v Nigeri za "dobrú správu" a ponúkol služby svojich bojovníkov pri znovunastolení poriadku v tejto západoafrickej krajine. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Rusko sa dlhodobo snaží o presadenie svojho vplyvu a podnikateľských záujmov v Afrike, v čom mu výrazne pomáhajú vagnerovci pôsobiaci vo viacerých tamojších krajinách. Moskva si zachováva podporu v Afrike aj napriek značnej medzinárodnej izolácii, ktorej čelí pre pokračujúcu vojenskú agresiu voči Ukrajine.



Podľa hlasovej správy v aplikácii Telegram, ktorú údajne nahral Prigožin, sa puč v Nigeri označuje za "moment dlhoočakávaného oslobodenia spod západných kolonizátorov". Hlas na nahrávke neuviedol, že by sa do nigerského prevratu akýmkoľvek spôsobom zapojili i vagnerovci.



Reuters upozorňuje, že hoci osoba, ktorá hlasovú správu nahrávala, má podobnú intonáciu ako Prigožin, nateraz sa nedá potvrdiť, či ju naozaj odoslal šéf vagnerovcov.



"To, čo sa stalo v Nigeri, je len bojom miestnych obyvateľov s kolonizátormi, ktorí sa im snažia nanucovať svoje pravidlá a podmienky a tak ich držia v stave, v akom bola Afrika pred 100 rokmi," uvádza hlas v správe.



Dodal, že Niger teraz "prakticky dosiahol svoju nezávislosť" a jeho budúcnosť odteraz leží na pleciach jeho obyvateľov.



"Tisíce vagnerovcov je schopných nastoliť poriadok (v Nigeri), zničiť teroristov a nedovoliť im, aby ubližovali miestnym obyvateľom," uviedol hlas v nahrávke.



Po neúspešnom pokuse o prevrat v Rusku odišla časť vagnerovských žoldnierov z ruských základní do Bieloruska. Prigožin vtedy zverejnil video, v ktorom svojich bojovníkov vyzýva, aby "zbierali sily na novú cestu v Afrike".



Nigerskí pučisti dva dni po zadržaní prezidenta Mohameda Bazouma vyhlásili za nového vodcu krajiny generála Abdourahamana Tchianiho, ktorý bol šéfom prezidentskej ochranky a viedol stredajší prevrat.



Prevrat odsúdili viacerí svetoví lídri vrátane generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa či francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov vo štvrtok vyzval na obnovenie ústavného poriadku v tejto chudobnej africkej krajine.