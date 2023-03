Prigožin: Rusi omilostili vyše 5000 väzňov, ktorí bojovali na Ukrajine

Moskva 25. marca (TASR) - Ruské úrady prepustili na slobodu už viac ako 5000 trestancov, ktorým sa po bojoch na Ukrajine skončili vojenské kontrakty podpísané s ruskou žoldnierskou Vagnerovou skupinou. Povedal to v sobotu šéf tejto skupiny Jevgenij Prigožin, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Prigožin naverboval v ruských väzniciach tisíce mužov, ktorým sľúbil amnestiu výmenou za to, že pôjdu bojovať do najnebezpečnejších oblastí na Ukrajine. "Dosiaľ bolo omilostených viac ako 5000 ľudí, ktorí zavŕšili svoje kontrakty s vagnerovcami," povedal Prigožin v zvukovej nahrávke zverejnenej na platforme Telegram.



Dodal, že len 0,31 percenta z týchto omilostených väzňov sa po svojom prepustení vrátilo k páchaniu trestnej činnosti, čo je podľa jeho slov 10-20 násobne menej, než je v tomto smere štandardom.



Prigožin si vďaka rozsiahlemu podnikaniu v oblasti cateringu a zmluvám s Kremľom vyslúžil prezývku "Putinov kuchár". Vypracoval sa na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz viac zasahuje aj do politiky. V súčasnosti je zároveň považovaný za najmocnejšieho spomedzi spolupracovníkov ruského prezidenta Vladmira Putina, ktorí šéfujú žoldnierskym skupinám zloženým zo špičkových vojakov, bývalých špiónov či trestancov.



Prigožin si ešte v časoch Sovietskeho zväzu odsedel vo väzení deväť rokov, a to za lúpeže a iné zločiny. Podnikať začal po prepustení, a to v 90. rokoch minulého storočia.



Ešte donedávna sa držal v ústraní. V septembri sa však priznal k založeniu žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá pôsobí v Sýrii a viacerých afrických krajinách aj v súčasných bojoch na Ukrajine. Neskôr tiež informoval, že založil a financoval spoločnosť, ktorá zasahovala do volieb v Spojených štátoch.



USA na neho uvalili sankcie, jednak za pokusy o zásahy do volieb, ako aj za šírenie ruských dezinformácií do celého sveta.