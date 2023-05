Prigožin: Ruskí generáli klamú Putina, Kremeľ nedokáže brániť Rusko

Moskva 9. mája (TASR) — Zakladateľ ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v utorok spochybnil schopnosť Kremľa brániť Rusko a ruskú vojenskú jednotku zároveň obvinil, že utiekla zo svojich pozícii pri ukrajinskom meste Bachmut, kde už niekoľko mesiacov prebiehajú intenzívne boje. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Dnes (9. mája) jedna z jednotiek ministerstva obrany opustila svoje pozície a nechala front nechránený," vyhlásil vo videu Prigožin. Konkretizoval, že išlo o 72. brigádu ministerstva obrany. Tvrdí, že nechránený úsek frontu je takmer dva kilometre široký a siaha do hĺbky 500 metrov. "Nejako sme ho zablokovali," hovorí.



Prigožin zopakoval, že ruské ministerstvo obrany stále neposkytlo Vagnerovej skupine sľúbenú muníciu. Podľa neho sa 8. mája na ministerstve konalo rokovanie, na ktorom sa rozhodlo o poskytnutí desiatich percent z požadovaného množstva. Ďalej povedal, že vagnerovci zostanú v Bachmute ešte niekoľko dní.



Prigožin zverejnil 5. mája video, v ktorom obscénne nadával na vedenie ruského ministerstva obrany a požadoval poskytnutie munície, inak do 10. mája vagnerovci z Bachmutu odídu.



V najnovšom videu ďalej hovorí, že ruskí vojaci z bojiska utekajú najmä pre "hlúposť" svojich veliteľov, ktorí svojim podriadeným dávajú "zločinné rozkazy". Povedal tiež, že vojaci by "nemali zomierať pre obmedzenosť svojich nadriadených".



Šéf Vagnerovej skupiny sa vo videu tiež pýta, prečo štát nedokáže brániť vlastné územie a dodáva, že Ukrajina "úspešne" útočí na ruské pohraničné oblasti.



Prigožin obvinil ruských generálov, že sa podľa neho snažia oklamať ruského prezidenta Vladimira Putina. Uviedol, že ak "všetky úlohy vykonávajú tak, že oklamú hlavného veliteľa armády (Putina), tak buď im nakope zadok sám Putin, alebo ruský ľud — za to, že prehrali vojnu".



Predmetné video Prigožin zverejnil v deň, keď sa na moskovskom Červenom námestí koná každoročná vojenská prehliadka pri príležitosti Dňa víťazstva. Konštatoval v ňom, že plánovaná ukrajinská protiofenzíva sa "uskutoční na bojisku, nie v televízii".