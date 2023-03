Prigožin: Rusom by malo byť dovolené kritizovať velenie armády

Moskva 15. marca (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v stredu povedal, že Rusom by malo byť povolené kritizovať najvyšších vojenských veliteľov. V utorok ruskí poslanci sprísnili zákon, ktorým sa trestá diskreditácia ozbrojených síl bojujúcich na Ukrajine. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



"Myslím si, že zákon o diskreditácii by sa nemal vzťahovať na (kritiku) veliteľského štábu, teda mňa, ministra obrany (Sergeja Šojgua) a ďalších vedúcich predstaviteľov, ktorí počas špeciálnej vojenskej operácie chyby robia alebo ich môžu spraviť," napísal Prigožin na platforme Telegram. "Spoločnosť by mala o nich povedať, čo považuje za potrebné," zdôraznil.



Kritizovaní by nemali byť iba bežní vojaci. "Len vojak je posvätný. Takže vojakov by mali nechať na pokoji," uviedol.



Šéf Vagnerovej skupiny má spory s ruským ministerstvom obrany pre opakovanú kritiku velenia ruskej armády. Obviňuje ju napríklad zo slabého zásobovania potrebnou muníciou.



"Hovorím len pravdu," povedal Prigožin. "Samozrejme, každý môže byť uväznený a rovnako aj ja," dodal. "Ale v tom prípade by sme nemali zabudnúť, že uväznených by mohlo byť aj 146 miliónov Rusov, čo nikam nevedie," povedal.



Kremeľ sa podľa všetkého snaží obmedziť Prigožinov nadmerný vplyv, ktorý si zabezpečil vďaka úlohe vagnerovcov v bojoch na východe Ukrajine vrátane mesta Bachmut.



Dolná komora ruského parlamentu - Štátna duma - v utorok v záverečnom čítaní schválila návrhy zmien v zákonoch o trestnej zodpovednosti za diskreditáciu účastníkov tzv. "špeciálnej vojenskej operácie". Tak sa v Rusku oficiálne označuje útočná vojna voči Ukrajine rozpútaná Moskvou.



Zatiaľ čo doteraz tresty platili pre príslušníkov ruskej armády a Národnej gardy, po novom sa budú vzťahovať aj na žoldnierske formácie, akými sú aj vagnerovci.