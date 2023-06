Prigožin sa pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie

Moskva 24. júna (TASR) – Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa v sobotu s pomocou svojich jednotiek pokúsil zvrhnúť ruské vojenské velenie, keď sa zmocnili mesta Rostov na Done na juhu Ruska a vydali sa smerom k Moskve. Urobil tak po tom, ako v piatok obvinil vedenie ruskej armády, že nariadilo raketové útoky na tábory jeho bojovníkov. Útok si podľa neho vyžiadal veľa obetí. Ruské ministerstvo obrany obvinenie poprelo.



V sobotu večer sa situácia upokojila, keď oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi. TASR prináša súhrn najdôležitejších udalostí súvisiacich s ozbrojenou vzburou vagnerovcov, ktorá predstavuje pre ruského prezidenta Vladimira Putina najväčšiu výzvu od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu.





- Prigožin v sobotu vyhlásil, že jeho 25-tisícová armáda je "pripravená zomrieť" pri pokuse o zvrhnutie ruského ministra obrany Serjega Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.





- Ruský generálny prokurátor v sobotu nadránom informoval prezidenta Putina o pokuse Vagnerovej skupiny uskutočniť ozbrojený prevrat v Ruskej federácii. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) predtým obvinila Prigožina z pokusu rozpútať "občiansku vojnu" a vyzvala jeho bojovníkov, aby ho zadržali.





- Prigožin v sobotu ráno vyhlásil, že so svojimi bojovníkmi obsadil veliteľstvo ruskej armády v meste Rostov nad Donom a získal kontrolu nad všetkými miestnymi vojenskými objektami, vrátane letiska. Odkázal, že jeho bojovníci budú blokovať Rostov nad Donom a zamieria na Moskvu, ak za nimi neprídu ruský minister obrany Sergej Šojgu a náčelník generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerij Gerasimov.





- Ruské úrady vyhlásili v reakcii na vyjadrenia Prigožina v Moskve a Moskovskej oblasti "režim protiteroristickej operácie". Moskovský primátor Sergej Sobianin vyhlásil pondelok (26. júna) za deň pracovného voľna.





- Ruský prezident Vladimir Putin uviedol, že vysoké "ambície" niektorých jednotlivcov viedli k "vlastizrade". Vyhlásil tiež, že urobí všetko pre to, aby ochránil Rusko. V stávke je podľa neho budúcnosť Ruska. Konanie vzbúrencov označil za "bodnutie do chrbta" a "zradu" a pohrozil im "nevyhnutným trestom".





- Ruská armáda uviedla, že "zaručí bezpečnosť" všetkým bojovníkom z Vagnerovej skupiny, ktorí sa prestanú búriť proti najvyššiemu vedeniu ruských ozbrojených síl.





- Prigožin vyhlásil, že Putin sa "veľmi mýli", keď ho označuje za zradcu. Podľa denníka The Guardian tak po prvýkrát priamo vystúpil proti šéfovi Kremľa.





- Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ozbrojená vzbura bojovníkov žoldnierskej Vagnerovej skupiny je dôkazom slabosti Ruska.





- Podporu Putinovi v súvislosti so vzburou súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny proti ruskej armáde vyjadrili patriarcha tamojšej pravoslávnej cirkvi Kirill a čečenský vodca Ramzan Kadyrov. Plnú podporu vyjadril Putinovi i turecký líder Recep Tayyip Erdogan.





- Vagnerova skupina popoludní vstúpila do Lipeckej oblasti, ktorá sa nachádza približne 360 kilometrov južne od Moskvy.





- Prigožin vydal svojim jednotkám rozkaz, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Uviedol, že jeho muži za deň prešli 200 kilometrov, nedostali sa do Moskvy a "nepreliali ani kvapku krvi". Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) dodala, že o zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.





- Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko telefonicky informoval ruského prezidenta Vladimira Putina o pozitívnom výsledku svojich rokovaní s vodcom Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom. Putin sa Lukašenkovi poďakoval za vykonanú prácu.