Prigožin sa údajne chystá stiahnuť z Ukrajiny a sústrediť sa na Afriku

Washington/Londýn 23. marca (TASR) — Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin sa chystá obmedziť pôsobenie svojej súkromnej "armády" na Ukrajine a sústrediť sa na svoje aktivity a záujmy v Afrike.



S odvolaním sa na informované zdroje o tom vo štvrtok informovala agentúra Bloomberg. Podľa nej Prigožinove zámery súvisia s prerušením prísunu bojovníkov a munície pre vagnerovcov.



Prigožin, ktorého bezpečnostný a politický establišment v Rusku naďalej považuje za hrozbu, zápasí na Ukrajine s nedostatkom ľudí a munície po tom, ako mu zakázali verbovať dobrovoľníkov z radov odsúdených vo väzniciach, ktoré boli dovtedy jeho hlavným zdrojom regrútov, a obmedzili mu aj dodávky munície.



Vagnerovcom sa preto aj napriek niekoľkomesačnému úsiliu a veľkým stratám zatiaľ nepodarilo dosiahnuť ich hlavný cieľ, ktorým je dobytie ukrajinského mesta Bachmut.



Britská stanica BBC o štruktúrach spojených s Jevgenijom Prigožinom pred časom — na základe vlastnej investigatívy v Afrike — informovala, že v Stredoafrickej republike (SAR) sú zapojené do ťažby diamantov a venujú sa aj biznisu spojenému so spracovaním dreva vrátane mahagónu. Samotný Prigožin tieto tvrdenia popiera.



V posledných mesiacoch sa Prigožin opakovane dostával do sporov s ruským ministerstvom obrany, pričom verejne kritizoval aj najvyšších predstaviteľov rezortu či armády.



V nedávnom rozhovore zverejnenom ruskými médiami Prigožin uviedol, že perspektívy ruského ťaženia na Ukrajine sú "hmlisté" a že Moskva má ešte niekoľko týždňov na to, aby sa pripravila na ukrajinskú protiofenzívu. Zaútočiť sa podľa neho Ukrajinci chystajú na piatich úsekoch frontu.