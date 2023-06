Prigožin súhlasil so zastavením postupu svojich mužov na Moskvu

Minsk/Praha 24. júna (TASR) - Vodca žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin vadl svojim jednotkám rozkaz, aby zastavili svoj pochod na Moskvu. Správu o tom TASR prebrala z agentúry AP.



Podľa britskej stanice BBC Prigožin vo svojej hlasovej správe zverejnenej na sociálnych sieťach oznámil, že konvoje jeho žoldnierov sa vrátia do poľných táborov "podľa plánu". O aký plán ide, Prigožin nespresnil.



Uviedol, že jeho muži za deň prešli 200 kilometrov, nedostali sa do Moskvy a "nepreliali ani kvapku krvi".



"V záujme toho, aby k tomu v budúcnosti nedošlo", Vagnerova skupina "obracia svoje kolóny a vydáva sa (na cestu) opačným smerom - do poľných táborov podľa plánu," vyhlásil Prigožin.



Agentúra Reuters medzičasom informovala, že konvoj vagnerovcov pod vedením spoluzakladateľa tejto polovojenskej formácie Dmitrija Utkina sa blíži k jednému z predmestí Moskvy.



Podľa zdroja blízkeho separatistickej Ruskom okupovanej Doneckej ľudovej republike je v tejto kolóne približne 5000 ozbrojencov.



Zdroj, ktorý sa v minulosti podľa Reuters ukázal ako spoľahlivý, dodal, že Prigožin mal k dispozícii celkovo do 25.000 bojovníkov a že v juhoruskom meste Rostov na Done, ktorý vagnerovci obsadili v sobotu ráno, ich bolo približne 5000.



Podľa citovaného zdroja plán velenia vagnerovcov spočíval v tom, že ich jednotky zajmú pozície v jednej z husto zastavaných oblastí Moskvy.



Rozhlasová stanica Rádio Sloboda (RFE/RL) dodala, že o zastavení postupu vagnerovcov na Moskvu s Prigožinom rokoval Západom neuznaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.



Podľa vyhlásenia svojej prezidentskej kancelárie Lukašenko konal na základe dohody s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Výsledkom rokovaní je, že "dospeli k dohode o neprípustnosti rozpútania krviprelievania na území Ruska", pričom Prigožin prijal Lukašenkov návrh "zastaviť pohyb ozbrojencov Vagnerovej skupiny v Rusku a podniknúť ďalšie kroky na deeskaláciu napätia".



"V súčasnosti je na stole absolútne výhodný a prijateľný variant riešenia situácie s bezpečnostnými zárukami pre bojovníkov Vagnerovej skupiny," tvrdí Lukašenkova tlačová služba vo vyhlásení citovanom stanicou RFE/RL. Žiadne podrobnosti sa vo vyhlásení neuvádzajú.



Vo svojej poslednej hlasovej správe sa Prigožin o rokovaniach s Lukašenkom nezmienil, uviedla britská stanica BBC.



Putin predtým označil Prigožinovo konanie za vlastizradu a ozbrojenú vzburu. Ruská federálna bezpečnostná služba (FSB) proti Prigožinovi začala trestné konanie a predstavitelia ruských vládnych a bezpečnostných zložiek na rôznych úrovniach prisľúbili potlačenie vzbury.



Vzbura vagnerovcov sa začala v piatok, keď Prigožin obvinil ruské vojenské velenie z raketových útokov na tábory Vagnerovej skupiny v tyle a zo zodpovednosti za smrť príslušníkov svojich polovojenských oddielov.



Britská stanica BBC informovala, že nateraz neexistuje žiadne nezávislé potvrdenie Prigožinových obvinení a ruské ministerstvo obrany všetko popiera.



V sobotu ráno sa vagnerovci zmocnili Rostova na Done. Neskôr sa objavili správy, že obsadili niektoré vojenské objekty aj v meste Voronež a že majú v úmysle "ísť na Moskvu". Cieľom tohto "pochodu spravodlivosti" je dosiahnuť zosadenie ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova.