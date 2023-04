Prigožin tvrdí, že Vagnerova skupina by mohla čoskoro zaniknúť

Moskva 29. apríla (TASR) - Šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v rozhovore s ruským vojnovým blogerom povedal, že táto skupina by čoskoro mohla prestať existovať. Informuje o tom agentúra Reuters s tým, že hoci bol rozhovor zverejnený v piatok, nebolo bezprostredne zrejmé, kedy sa Prigožin takto vyjadril ani to, či hovoril vážne.



Šéf vagnerovcov totiž už začiatkom týždňa odvolal svoje tvrdenie, že vagnerovci prestanú ostreľovať Bachmut na frontovej línii, aby umožnili ukrajinským silám ukázať toto mesto americkým novinárom. Neskôr informoval, že iba žartoval.



Prigožin sa však dlhodobo sťažuje na to, akým spôsobom vedie Rusko vojnu na Ukrajine. Často tiež tvrdí, že ruská armáda nedodáva jeho mužom dosť munície a vojenské velenie niekedy dokonca obviňuje zo zrady. Tento týždeň šéf vagnerovcov povedal, že jeho sily utrpeli značné straty z dôvodu nedostatočnej podpory zo strany Moskvy. Minulý týždeň zase vyjadril obavy z protiútoku dobre vyzbrojených ukrajinských jednotiek na Bachmut.



"Čo sa týka všeobecnej potreby munície na fronte, akú chceme, tak sa dnes blížime k bodu, že vagnerovci končia," povedal ruskému vojnovému blogerovi Semjonovi Pegovovi. "Vagnerovci prestanú v krátkom čase existovať. Staneme sa históriou, niet sa čoho obávať, takéto veci sa stávajú," pokračoval.



Pegov zverejnil rozhovor na svojom účte na platforme Telegram. Vagnerova skupina sa k správe bezprostredne nevyjadrila.