Prigožin tvrdí, že vagnerovci sa z Bachmutu stiahnu do 1. júna

Moskva 22. mája (TASR) - Šéf ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v pondelok uviedol, že jeho bojovníci sa z východoukrajinského mesta Bachmut stiahnu do 1. júna a kontrolu nad ním odovzdajú ruskej armáde. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Vagnerovci i ruské ozbrojené sily cez víkend vyhlásili, že ovládli celý Bachmut; Kyjev to však popiera a tvrdí, že boje stále pokračujú.



"Vagnerovci opustia Arťemovsk od 25. mája do 1. júna," povedal Prigožin v nahrávke zverejnenej na platforme Telegram, pričom použil ruské pomenovanie Bachmutu zo sovietskych čias.



Prigožin ďalej dodal, že žoldnieri pred plánovaním odovzdaním kontroly ruským armádnym jednotkám zriadili "obranné línie" na západnom okraji Bachmutu.



"Ak ministerstvo obrany nemá dosť personálu, my máme tisíce generálov," povedal Prigožin, ktorý je v otvorenom spore s ruským vojenským vedením.



Šéf vagnerovcov opakovane ostro kritizoval ruského ministra obrany Sergeja Šojgua a náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova, ktorých obviňuje z nekompetentnosti a zodpovednosti za veľké ruské straty na Ukrajine, pripomína AFP.



K údajnému dobytiu Bachmutu blahoželal vagnerovcom i ruskej armáde aj ruský prezident Vladimir Putin. Kyjev to však odmietol; ukrajinské ozbrojené sily v pondelok potvrdili, že boje o zničené mesto naďalej pokračujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu na summite G7 uviedol, že Bachmut "nie je okupovaný" Ruskom.