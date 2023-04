Prigožin upozornil, že ukrajinská protiofenzíva je neodvratná

Moskva 26. apríla (TASR) - Ukrajina sa pripravuje na "neodvratnú" protiofenzívu a do mesta Bachmut na východe Ukrajiny posiela dobre vycvičené vojenské jednotky. V stredu na to upozornil šéf žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



Prigožin vo videu zverejnenom na platforme Telegram tiež opäť kritizoval ruské ministerstvo obrany za to, že jeho bojovníkom na front neposlalo veľmi potrebnú muníciu. Vo vnútri Ruska dochádza podľa jeho slov k zrade.



"Dnes sa už do Bachmutu vrhajú dobre vycvičené nepriateľské jednotky... Protiofenzíva je neodvratná," povedal šéf vagnerovcov. Dodal, že jej začiatok očakáva niekedy po 2. máji, keď sa zlepší počasie a stvrdne pôda.



Prigožin uviedol, že jeho žoldnieri pre nedostatočnú podporu zo strany Moskvy zaznamenávajú na fronte päťkrát viac obetí. Nastolil tiež otázku, prečo ruské sily nespustili ofenzívu voči mestám Sloviansk a Kramatorsk, aby tak zmiernili tlak na Bachmut.



Dodal však, že jeho bojovníci urobia všetko, čo je v ich silách, aby zastavili akýkoľvek ukrajinský pokus o opätovné získanie Bachmutu. Boje o toto mesto v Doneckej oblasti sú najdlhšou bitkou počas viac ako ročnej ruskej invázie. V meste žilo pred vypuknutím vojny na Ukrajine približne 70.000 ľudí.



Podľa analytikov toto mesto nemá výraznejší strategický význam a jeho možné dobytie by nemalo priniesť veľký obrat. Bachmut však nadobudol veľkú politickú hodnotu, pričom obe strany už do bojov investovali množstvo síl.



Prigožin pred dvoma týždňami uviedol, že jeho žoldnieri kontrolujú viac ako 80 percent Bachmutu.