Prigožin: Vagnerovci prevzali kontrolu nad ukrajinským mestom Soledar

Kyjev 11. januára (TASR) - Šéf Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin oznámil, že príslušníci jeho žoldnierskych oddielov prevzali kontrolu nad mestom Soledar v Doneckej oblasti na východe Ukrajiny. TASR správu prevzala z agentúr DPA a Reuters.



Prigožin uviedol, že v centre mesta sa stále nachádza obkľúčená skupina ukrajinských vojakov, ktorým Vagnerovci dali ultimátum, aby sa do polnoci vzdali. Uviedol tiež, že "počet vojnových zajatcov bude oznámený v stredu".



Najvyšší predstaviteľ doneckých separatistov Denis Pušilin však v stredu vyhlásil, že podľa jeho informácií je už "aj centrum Soledaru pod úplnou kontrolou Vagnerovej skupiny".



Kyjev sa k vzniknutej situácii nijako nevyjadril a DPA pripomína, že vyhlásenie Prigožina sa jej nateraz nepodarilo nezávisle overiť.



Soledar sa nachádza desať kilometrov severne od Bachmutu, ktorého dobytie zrejme zostáva hlavnou operačnou úlohou ruskej armády. Útok ruských jednotiek na Soledar je pokusom obísť Bachmut zo severu a narušiť zásobovacie trasy slúžiace ukrajinskej armáde.



Ruská strana má zrejme záujem ovládnuť aj vstupy do 200 kilometrov dlhých opustených tunelov soľných baní, ktoré vedú pod touto oblasťou. Obe strany sa obávajú, že ich nepriateľ môže použiť na prienik do tyla.



O tom, že ruské jednotky a Vagnerovci ovládli väčšinu územia Soledaru, informovalo vo svojej utorkovej správe aj britské ministerstvo obrany.