Prigožin: Vagnerovci sú neďaleko centra Bachmutu

Moskva 11. marca (TASR) - Zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin v sobotu uviedol, že jeho bojovníci sa nachádzajú neďaleko centra východoukrajinského mesta Bachmut. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Telegram stojí Prigožin na streche výškovej budovy, pričom tvrdí, že je v Bachmute.



"To je budova mestskej správy, centrum mesta. Je vzdialená kilometer a 200 metrov," hovorí Prigožin a ukazuje na budovu v pozadí. Dodal, že najdôležitejšie teraz je dostať muníciu a pohnúť sa vpred.



Vagnerovci stoja na čele mnohých útokov na východoukrajinské mestá vrátane Bachmutu, o ktorý vedú ruské a ukrajinské sily jeden z doposiaľ najdlhších a najkrvavejších bojov. Obe strany utrpeli v okolí Bachmutu ťažké straty.



Prigožin je spojencom ruského prezidenta Vladimira Putina, no zaplietol sa do mocenského boja s ruským ministerstvom obrany, píše AFP. Tento ruský oligarcha totiž niekoľkokrát oznámil víťazstvo pred ruskou armádou a verejne kritizoval ruské vojenské velenie. Okrem toho obvinil ruskú armádu z toho, že sa odmieta s jeho jednotkami deliť o muníciu.