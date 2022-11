Prigožin: Zabitý zambijský študent pracoval pre Vagnerovu skupinu

Moskva 30. novembra (TASR) - Zambijský študent, ktorý si v Rusku odpykával väzenský trest a nedávno vyšlo najavo, že zahynul v bojoch na Ukrajine, bol údajne zamestnancom ruskej súkromnej polovojenskej organizácie známej ako Vagnerova skupina. Tvrdí to jej šéf, ruský podnikateľ Jevgenij Prigožin, informuje v stredu TASR odvolávajúc sa na správu agentúry AP.



Prigožin ešte v utorok na ruskej sociálnej sieti VKontakte uviedol, že mladý Zambijčan "zomrel ako hrdina". Napísal tiež, že sa väzneného študenta pýtal na to, prečo sa chce zapojiť do bojov, keďže je veľká šanca, že neprežije.



Zambijčan mu vraj odpovedal: "Vy Rusi ste nám Afričanom pomáhali získať nezávislosť po mnoho rokov. Keď nám bolo ťažko, podali ste nám ruku a pokračujete v tom doteraz... To najmenej, čo môžem urobiť, aby som splatil naše dlhy, je ísť s vami do vojny".



Úmrtie 23-ročného Lemekhaniho Nyirendu oznámil v polovici novembra zambijský minister zahraničných vecí Stanley Kakubo s tým, že Zambiu o tom upovedomilo Rusko. Zambijská ambasáda v Moskve podľa jeho slov zistila, že Nyirenda zahynul 22. septembra na jednom z ukrajinských bojísk. Jeho telesné pozostatky previezli – pred repatriáciou do Zambie – do ruského mesta Rostov na Done.



Mladý Afričan študoval jadrové inžinierstvo na ruskej Národnej univerzite jadrového výskumu (MEPhI) v Moskve. V apríli 2020 ho odsúdili na 9,5-ročné väzenie za spáchanie bližšie nespresneného trestného činu. Vymeraný trest si odpykával vo väznici so stredne prísnym režimom na predmestí Moskvy.



Zambijská vláda žiadala od Moskvy vysvetlenie okolností jeho úmrtia, respektíve toho, ako sa vôbec na bojisko dostal.



Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že Vagnerova skupina verbuje do bojov na Ukrajine aj väzňov z ruských väzníc, ktorým za to sľubuje žold a amnestiu.



Viacero ukrajinských vojakov bojujúcich na frontovej línii v Doneckej oblasti agentúre AFP ešte v októbri povedalo, že Rusko využíva bývalých trestancov ako návnadu, aby podnietilo streľbu Ukrajincov a odhalilo tak ich pozície.



Prigožin, známy vďaka rozsiahlemu podnikaniu v oblasti cateringu a zmluvám s Kremľom aj pod prezývkou Putinov kuchár, sa vypracoval na jednu z najvplyvnejších postáv ruského biznisu a čoraz viac zasahuje aj do politiky.



Tento podnikateľ sa ešte donedávna držal v ústraní, v septembri sa však priznal k založeniu Vagnerovej skupiny, ktorá pôsobí v Sýrii, Afrike aj na Ukrajine. Prigožin nedávno tiež pripustil, že zasahoval do volieb v USA a plánuje v tom pokračovať.