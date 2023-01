Prigožin žoldnierom: Bitka o Stalingrad bola oproti Soledaru ľahká

Kyjev/Moskva 23. januára (TASR) - Šéf ruskej súkromnej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin varoval naverbovaných žoldnierov, že boje, do ktorých sa čoskoro zapoja v meste Soledar na východe Ukrajiny, budú brutálne. V pondelok o tom informoval portál britskej televízie Sky News.



Vojaci Vagnerovej skupiny viedli intenzívne boje v snahe ovládnuť toto ukrajinské mesto so soľnými baňami, pričom Rusko tvrdí, že jeho jednotky už Soledar obsadili. Ukrajina však trvá na tom, že boje o mesto, počas ktorých obe strany utrpeli ťažké straty, naďalej pokračujú.



Na najnovšie uniknutom videu počuť, ako Prigožin hovorí naverbovaným bojovníkom, že bitka o Stalingrad bola v porovnaní so Soledarom iba "odpočinkom".



Porážka armády nacistického Nemecka sovietskou Červenou armádou v Stalingrade vo februári 1943 znamenala obrat v priebehu druhej svetovej vojny a sprevádzali ju kruté pouličné boje zblízka. Išlo o najkrvavejšiu bitku druhej svetovej vojny a jednu z najkrvavejších v dejinách vojen - podľa odhadov o život prišli dva milióny ľudí.



Obsadenie malého mesta Soledar by zlepšilo pozíciu ruských jednotiek pri ich postupe k neďalekému dopravnému uzlu Bachmut, o dobytie ktorého sa Moskva usiluje už vyše päť mesiacov, uviedla AFP v skoršej správe.