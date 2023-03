Prigožin:Ak Rusko nedodá muníciu,jeho pozícia v Bachmute bude ohrozená

Kyjev/Moskva 6. marca (TASR) - Pozícia Ruska na frontovej línii v Bachmute na východe Ukrajiny bude ohrozená, ak Moskva nedodá muníciu. Uviedol to v pondelok zakladateľ ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin, informuje TASR podľa správy televízie Sky News.



Prigožin vo videodkaze uviedol, že jeho silám je odopieraná munícia.



"Ak sa vagnerovci teraz stiahnu z Bachmutu, skolabuje celý front... Situácia pre vojenské formácie brániace ruské záujmy nebude ružová," uviedol Prigožin.



V piatok šéf vagnerovcov uviedol, že jeho jednotky "prakticky obkľúčili Bachmut". No v nedeľu povedal, že väčšina munície, ktorú mu Moskva vo februári prisľúbila, ešte nebola poslaná na front.



"V súčasnosti sa snažíme prísť na príčinu tohto: je to len obyčajná byrokracia alebo zrada?" zamyslel sa Prigožin.



Šéf ruských žoldnierov kritizuje ruské vojenské vedenie pravidelne, pripomína Sky News.