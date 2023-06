Prigožin:Nedostali sme sľúbené vyznamenania pre ´vrtochy´ ministerstva

Moskva 20. júna (TASR) - Zakladateľ vagnerovcov Jevgenij Prigožin sa najnovšie sťažuje, že mnohí príslušníci jeho jednotiek stále nedostali ocenenia za dobytie východoukrajinského mesta Bachmut, informuje agentúra Reuters.



Pri útoku na Bachmut, pre ktorý Rusi používajú názov zo sovietskych čias - Arťomovsk, zohrali kľúčovú úlohu práve žoldnieri z ruskej Vagnerovej skupiny. Ruské jednotky toto mesto dobyli v máji po deviatich mesiacoch urputných bojov.



Ruský prezident Vladimir Putin vtedy vagnerovcom i ruskej armáde zablahoželal a povedal, že všetci, ktorí k víťazstvu prispeli, dostanú štátne vyznamenania.



Prigožin, ktorý pred časom verejne obvinil ministerstvo obrany a jeho vedenie z nekompetentnosti a z nedostatočného zásobovania vagnerovcov, však vo svojom najnovšom medializovanom vyhlásení kritizoval, že väčšina jeho mužov žiadne vyznamenanie nedostala.



Tvrdí, že sa tak nestalo kvôli "vrtochom" predstaviteľov ruského ministerstva obrany. Kritizoval, že "salónni generáli si stále nadeľujú rady, medaily a funkcie a obvešiavajú sa čačkami", ale jeho vojaci za Bachmut "nedostali nič".



Dodal, že niekoľkým jeho mužom boli udelené len hviezdy Hrdina Ruska.



Pripomenul pritom, že dolná komora ruského parlamentu - Štátna duma - už pred niekoľkými mesiacmi prijala zákon, ktorý "čierne na bielom" stanovuje, že všetci dobrovoľníci sú veteránmi bojových operácií, rovnocenní s vojakmi ozbrojených síl.



Ministerstvo obrany na jeho kritiku bezprostredne nereagovalo a jeho verejné sťažnosti ignorovalo.



Prigožinov ďalší výbuch zlosti prichádza v čase, keď uviazol v spore s ministerstvom obrany v súvislosti s príkazom, aby žoldnierske skupiny, ako je aj tá jeho, podpísali do 1. júla oficiálne zmluvy s ministerstvom obrany.



Týmto krokom by sa Vagnerova skupina a Prigožin začlenili do veliteľskej štruktúry ministerstva obrany, pričom v podriadenej pozícii.



Prigožin najprv odmietol podpísať akýkoľvek dokument. Následne bez uvedenia podrobností povedal, že pracuje na alternatívnom návrhu zmluvy.