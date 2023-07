Prigožinova mediálna skupina ukončuje v Rusku svoju činnosť

Moskva 2. júla (TASR) - V Rusku končí mediálna skupina ruského oligarchu a zakladateľa žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenija Prigožina. Deje sa tak po tom, čo vagnerovci minulý víkend podnikli ozbrojenú vzburu proti ruskému vojenskému vedeniu. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy televízie Sky News.



Prokremeľská mediálna skupina Patriot Media, ktorej neznámejším médiom je agentúra RIA FAN, pokrývala v pozitívnom svetle Prigožina a jeho vagnerovcov.



"Oznamujem rozhodnutie o ukočení činnosti a odchode z informačného priestoru krajiny," uviedol na sociálnej siete Telegram v sobotu večer riaditeľ agentúry RIA FAN Jevgenij Zubarev. Neposkytol pritom nijaký dôvod pre dané rozhodnutie.



Ruský denník Kommersant informoval, že ruský úrad pre dohľad nad médiami Roskomnadzor zablokoval médiá spájané s Prigožinom, píše agentúra Reuters. Ruské médiá okrem toho informovali aj o rozpustení "trolých fariem", ktoré Prigožin používal na ovplyvnenie verejnej mienky v zahraničí vrátane Spojených štátov.



Na základe dohody o ukončení minulovíkendovej ozbrojenej vzbury vagnerovcov bol Prigožin oslobodený spod všetkých trestných obvinení a bolo mu umožnené odísť do Bieloruska. Tam mohli odísť aj jeho muži, ktorí nechceli byť začlení do ruskej armády.



Aj napriek tejto vzbure však ruské úrady oficiálne nepostavili Vagnerovu skupinu mimo zákon, no ruský prezident Vladimir Putin v utorok uviedol, že budú vyšetrovať financovanie cateringových firiem Prigožina.



Vagnerovci bojovali na Ukrajine v tých najkrvavejších bojoch a medzi jej bojovníkmi boli i tisícky ruských trestancov.