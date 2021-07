Bilancia nákazy by nemala rozhodovať o prijímaní opatrení v Nemecku

Na archívnej snímke nemecký minister zdravotníctva Jens Spahn. Foto: TASR/AP

Berlín 12. júla (TASR) - O opatreniach v boji proti pandémii koronavírusu v Nemecku by sa v budúcnosti nemalo rozhodovať len na základe hodnoty sedemdňovej incidencie nákazy, ale dodatočným rozhodujúcim faktorom by sa mal stať i počet hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19. Vyplýva to z interného dokumentu Inštitútu Roberta Kocha (RKI), ktorý má k dispozícii denník Bild.Hovorca rezortu zdravotníctva však v reakcii na medializované správy poznamenal, že počet nakazených za týždeň na 100.000 obyvateľov bude i naďalej zohrávať dôležitú úlohu pri prípadnom zavádzaní opatrení, píše agentúra DPA. Bude sa síce viac prihliadať na počty ľudí v nemocniciach,, dodal.Dôvodom možnej zmeny stratégie boja proti pandémii je podľa RKI najmä vakcinácia, ktorá prispieva k, cituje Bild z dokumentu RKI. Keďže rizikoví pacienti sú už z veľkej časti zaočkovaní, RKI počíta s. Hroziace preťaženie zdravotníckeho systému preto už nesúvisí len s počtom infikovaných osôb. Potrebné je sa viac zamerať, čiže na ľudí s ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizácie, úmrtia a dlhodobé následky covidu.Minister zdravotníctva Jens Spahn v pondelok podpísal nové nariadenie, na základe ktorého budú kliniky povinné sprostredkovávať viac informácií o pacientoch s covidom.napísal Spahn na Twitteri. Pripustil, že incidencia postupne stráca na výpovednej hodnote a dôležité je získať viac detailných údajov o stave v nemocniciach.Hovorca vlády Steffen Seibert uviedol, že situácia v Nemecku je dobrá okrem iného vďaka očkovaniu.podotkol.Oboma dávkami vakcíny proti koronavírusu je v Nemecku zaočkovaných viac ako 42 percent obyvateľstva a aspoň prvú dávku dostalo 58,5 percenta ľudí. V pondelok sa však po šiesty raz za sebou zvýšila sedemdňová incidencia nákazy. Aktuálne dosahuje úroveň 6,4 nakazených na 100.000 obyvateľov.