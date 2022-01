Príjmy Egypta zo Suezského prieplavu vzrástli na vyše 6 mld. USD

Káhira 3. januára (TASR) - Príjmy Egypta z prevádzky Suezského prieplavu prekonali v minulom roku hranicu 6 miliárd USD, čo predstavuje najvyššiu hodnotu v jeho histórii. Vzrástol aj počet lodí, ktoré vlani Suezský prieplav využili.



Prevádzka Suezského prieplavu, ktorý je jednou z kľúčových lodných trás, priniesla Egyptu v minulom roku 6,3 miliardy USD (5,56 miliardy eur). Informoval o tom cez víkend riaditeľ Úradu pre správu Suezského prieplavu Usáma Rabei. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to znamená rast o 12,8 %.



Rabei zároveň dodal, že o dvojciferné hodnoty sa zvýšil aj počet plavidiel, ktoré využili túto trasu. Ako povedal, za rok 2021 prešlo cez Suezský prieplav celkovo 20.649 lodí, čo predstavuje rast o 10 %.



Prieplav vygeneroval rekordné príjmy napriek pokračujúcemu tlaku pandémie nového koronavírusu na lodiarsky sektor a zablokovaniu prieplavu zhruba na týždeň začiatkom minulého roka. Preprava tovarov cez kľúčovú námornú trasu bola zablokovaná šesť dní po tom, ako obria kontajnerová loď Ever Given narazila v prieplave koncom marca na plytčinu.



(1 EUR = 1,1326 USD)