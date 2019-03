Prílev migrantov do Talianska v tomto roku naďalej klesá

Hlavnou krajinou, z ktorej sa migranti smerujúci do Talianska vydávali na cestu cez Stredozemné more, bola naďalej so 47 percentami Líbya.

Bratislava 9. marca (TASR) - Vlaňajší trend poklesu počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich do Talianska od začiatku tohto roka pokračoval. V januári ich do krajiny dorazilo 155, čo je o 96 percent menej než v rovnakom mesiaci v roku 2018, keď ich bolo 4182. Vyplýva to zo správy, ktorú v piatok poskytlo TASR talianske veľvyslanectvo v Bratislave.



Hlavnou krajinou, z ktorej sa migranti smerujúci do Talianska vydávali na cestu cez Stredozemné more, bola naďalej so 47 percentami Líbya. O medzinárodnú ochranu požiadalo v januári 2019 v Taliansku celkovo 3191 osôb, z nich 29 percent tvorili občania Pakistanu, sedem percent občania Nigérie a šesť percent občania Bangladéša.



Údaje talianskeho ministerstva vnútra ukazujú, že v prvom mesiaci nového roka zachránili na mori 84 migrantov pri operáciách koordinovaných talianskymi úradmi. Ďalších 469 migrantov zachránila alebo zastavila líbyjská pobrežná stráž.



V rovnakom období prišlo podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) o život pri pokuse dostať sa do Európy cez Stredozemné more 207 ľudí (v roku 2018 ich bolo 243), z nich 143 zahynulo v centrálnej časti mora. V porovnaní s januárom 2018 išlo o pokles o 33 percent.



V novom roku pokračovala aj preprava migrantov z Líbye späť do ich krajín pôvodu v rámci programu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (UNHCR). Koncom januára vrátili 130 migrantov z Tripolisu do Nigeru, čím počet evakuovaných z Líbye v tomto roku dosiahol 2879.



V roku 2018 podľa IOM využilo "asistovaný dobrovoľný návrat" z Líbye viac než 16.000 ľudí, z nich 11.499 pochádzalo z Nigérie. Z tejto najľudnatejšej africkej krajiny však naďalej pokračuje migračný prílev do Líbye - odhaduje sa, že zo severonigérijského mesta Kano neďaleko hranice s Nigerom odchádza na takúto cestu 700 osôb denne.



Štatistiky z Talianska za rok 2018 zaznamenávajú 6820 nútených návratov nelegálnych migrantov (v roku 2017 to bolo 6514 osôb) a vyše 2000 asistovaných dobrovoľných návratov. V celkovom počte navrátených prevažovali Tunisania (2330), nasledovali Albánci (1409), Maročania (952), Nigérijčania (228) a Ukrajinci (172).



Začiatkom roka 2019 okrem toho pokračovalo presídľovanie zraniteľných migrantov a utečencov do Talianska. Prostredníctvom iniciatívy "Humanitárny koridor" viacerých humanitárnych a cirkevných skupín priviezli do krajiny za podpory UNHCR 98 migrantov z Libanonu (10) a Etiópie (88).