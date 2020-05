Primárky v Kansase vyhral Joe Biden

Topeka 3. mája (TASR) - Joe Biden podľa očakávaní zvíťazil v sobotňajších primárkach demokratov v americkom štáte Kansas, ktoré sa z dôvodu pandémie nového koronavírusu konali výlučne korešpondenčnou formou. Bývalý americký viceprezident získal 76,9 percenta hlasov, informovali v nedeľu denník The New York Times a spravodajská televízia CNN.



Bidenov hlavný protikandidát Bernie Sanders z boja o prezidentskú nomináciu demokratov odstúpil už pred niekoľkými týždňami a podporil svojho súpera. V čase, keď sa v Kansase koncom marca začali rozposielať hlasovacie lístky, však ešte bol jedným z kandidátov. Získal 23,1 percenta hlasov.



Sanders v primárkach v Kansase v roku 2016 s prehľadom porazil bývalú ministerku zahraničných vecí USA Hillary Clintonovú, čo vzbudilo vlnu optimizmu medzi liberálnymi voličmi a prvovoličmi.



Predsedníčka Demokratickej strany v Kansase Vicki Hiattová uviedla, že strane sa podarilo ukázať, ako dokáže korešpondenčné hlasovanie chrániť voličov a demokraciu, a to aj v tých najneistejších časoch. Hiattová vyjadrila presvedčenie, že entuziazmus a angažovanosť, ktoré sa doteraz prejavili počas primárok v roku 2020, budú ďalej narastať a pretavia sa do víťazstva demokratov aj v novembrových prezidentských voľbách.