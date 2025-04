Primas poľskej cirkvi vyjadril vďaku za pontifikát pápeža Františka

Varšava 21. apríla (TASR) - Primas poľskej katolíckej cirkvi a arcibiskup Hnezdna Wojciech Polak vyjadril v pondelok hlbokú vďačnosť za pontifikát pápeža Františka. Podľa neho zostane v pamäti ako obdobie nádeje a otvorenosti cirkvi voči svetu, informuje o tom varšavský spravodajca TASR.



„Jeho služba cirkvi bola plná milostí,“ povedal Polak a spomenul pápežov obraz cirkvi ako poľnej nemocnice, ktorá má byť otvorená núdznym. „On, ktorý nás učil o Kristovom zmŕtvychvstaní, je teraz jeho svedkom,“ dodal. František bol podľa neho svedkom nádeje a pripomínal, že to najlepšie je ešte pred nami.



Arcibiskup Polak ocenil osobné stretnutia s pápežom, počas ktorých cítil jeho otcovskú blízkosť. Spomenul poslednú návštevu poľskej biskupskej konferencie v Ríme, keď František venoval delegácii o hodinu viac času, než bolo plánované. „Povedal mi: Poď, porozprávajme sa ako bratia tu, kde sme,“ uviedol Polak a vyjadril presvedčenie, že František nosil Poľsko vo svojom srdci.



Podpredseda Konferencie biskupov Poľska (KEP), vroclavský arcibiskup Jozef Kupny pre Poľskú tlačovú agentúru (PAP) zdôraznil, že zosnulý pápež František túžil po reforme Cirkvi a túto reformu aj uskutočňoval. „V osobných stretnutiach som si ho zapamätal ako veľmi otvoreného človeka. Nepripravoval si prejavy, nečítal z papiera. Počúval nás, biskupov, a potom reagoval na to, čo sme hovorili. Delil sa o svoje myšlienky, rady. Bol to srdečný človek, otvorený voči druhým,“ povedal pre PAP.



Predseda KEP a arcibiskup Gdansku Tadeusz Wojda vo vyhlásení na webe KEP uviedol, že pápež František bol človekom pokoja a zmierenia a počas svojho pontifikátu putoval svetom ako pútnik nádeje. Pripomenul, že pápež neúnavne prinášal posolstvo Kristovho zmŕtvychvstania a povzbudzoval veriacich, aby sa stávali nositeľmi pokoja. „Prosíme Zmŕtvychvstalého Krista, ktorému verne slúžil, aby ho prijal do svojej slávy,“ uzavrel svoje vyhlásenie predseda poľského episkopátu Wojda.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)