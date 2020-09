Primát sa asi opičil po ľuďoch - vzal cudzí mobil a robil si selfie

Kuala Lumpur 16. septembra (TASR) - Malajzijský študent, ktorému doma počas spánku ukradli mobilný telefón, vypátral páchateľa: opicu, ktorá si mobilom urobila selfie fotografie a videá a potom ho nechala tak. V stredu o tom informovali tlačové agentúra AP a DPA.



Zackrydz Rodzi (20) v stredu povedal, že keď sa v sobotu dopoludnia 12. septembra v spálni zobudil, mobil chýbal. Pod posteľou našiel len puzdro na telefón. V celom dome, v meste Batu Pahat v štáte Johor na juhu krajiny, však neobjavil žiaden náznak, že došlo k vlámaniu a lúpeži.



Keď jeho otec spozoroval nasledujúci deň opicu, študent spustil pátranie v džungli za domom. Telefónom svojho brata zavolal na stratený mobil - a našiel ho pokrytý blatom pod palmou. Ešte väčšie prekvapenie prišlo, keď si mladík prekontroloval mobil a našiel v ňom sériu selfie fotografií a videí opice.



"Môj strýko žartoval, že opica si asi robila mobilom nejaké selfie snímky... Takže keď som potom vo svojom telefóne preveroval galériu fotografií, zostal som šokovaný. Tvár podozrivého páchateľa zaberala celý displej. Bolo to zábavné," povedal Zackrydz.



Dodal ešte, že sa mu zdalo zvláštne, prečo opica vzala telefón, a nie kameru alebo iné veci v jeho izbe. Vysvetlil si to tak, že primát si musel myslieť, že je to potrava, lebo mobil bol v pestrofarebnom puzdre.



Väčšina záberov bola rozmazaná, ale niektoré zachytávali tvár opice. Jedno z videí nakrútené z vrcholku stromu obsahovalo krátke zábery opice, ako otvára ústa, a zdá sa, že chce telefón zjesť.



"V mojom dome teraz platí totálny lockdown," povedal Zackrydz so smiechom a dodal, že nechce, aby sa tento incident zopakoval.