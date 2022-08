Primátor Budapešti kritizoval Orbánovu vládu za jej postoj k vojne

Budapešť 20. augusta (TASR) - Primátor Budapešti Gergely Karácsony kritizoval vládu premiéra Viktora Orbána za jej postoj k vojne na Ukrajine a vytkol jej, že túto vojnu i krízu vníma bez morálneho pohľadu.



Vo videozázname zverejnenom na Facebooku v sobotu pri príležitosti štátneho sviatku sv. Štefana Karácsony uviedol, že u Orbánovej vlády niet ani stopy po rozlišovaní medzi dobrom a zlom, po ľudskosti či po solidarite.



Ako informuje spravodajca TASR v Budapešti, podľa budapeštianskeho primátora je najdôležitejším prvkom dedičstva zakladateľa štátu - kráľa sv. Štefana - to, že na otázky vzťahu štátu k sebe, k Európe a k svetu je možné dať odpovede iba na morálnom základe.



Karácsony vytkol Orbánovej vláde, že podkopáva demokraciu tým, že - poznajúc krízovú situáciu - robí kampaň zo znižovania režijných nákladov domácnosti, potom jej prvky zruší; že sa púšťa do bezbrehého "volebného" rozdávania, aby následne zaviedla reštrikcie.



"Je to zámerné zavádzanie ľudí, aby príčiny problémov krajiny hľadali za hranicami. Čo má vojna na Ukrajine spoločné s nedostatkom rešpektu voči učiteľom, nedostatkom sestier a lekárov," spýtal sa primátor.



Problém dodávok energie do Maďarska zhoršuje podľa neho skutočnosť, že závislosť krajiny voči Rusku sa neznížila, ale zvýšila, a vláde chýba aj zámer brániť sa klimatickým zmenám.



"Európa má vôľu a peniaze na riešenie hospodárskej, energetickej a klimatickej krízy. Maďarská vláda však nemá prístup k týmto zdrojom pre konflikt v otázke princípov právneho štátu," zdôraznil Karácsony.



V reakcii na túto situáciu Karácsony avizoval, že činnosť hlavného mesta sa v nadchádzajúcom mesiaci bude riadiť programom, ktorého piliermi budú sociálna solidarita, energetická nezávislosť, rozvoj, ekologická angažovanosť a rozmanitosť.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)