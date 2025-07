Primátor Hirošimy vyzval Trumpa na návštevu

Tokio 2. júla (TASR) - Primátor japonského mesta Hirošima Kazumi Macui v stredu navrhol, aby americký prezident Donald Trump najprv navštívil toto mesto a až potom robil nejaké vyhlásenia.



Macui takto reagoval na nedávne vyjadrenie šéfa Bieleho domu, v ktorom prirovnal zhodenie atómovej bomby na Hirošimu z roku 1945 k nedávnym leteckým útokom na Irán počas 12-dňovej vojny s Izraelom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Zdá sa mi, že (Trump) úplne nerozumie realite atómových bombardovaní, ktoré - ak sú použité - pripravujú o život mnohých nevinných civilistov, bez ohľadu na to, či boli priateľmi alebo nepriateľmi, a ohrozujú prežitie ľudského druhu,“ povedal primátor Hirošimy.



„Prajem si, aby prezident Trump navštívil bombardovanú oblasť aby videl realitu, cítil ducha Hirošimy a až potom robil vyhlásenia,“ dodal primátor.



Americký bombardér B-29 dňa 6. augusta 1945 zhodil bombu Little Boy na mesto Hirošima, kde zahynulo 140.000 ľudí. O tri dni neskôr zhodili Spojené štáty atómovú bombu Fat Man na mesto Nagasaki, kde prišlo o život ďalších 74.000 ľudí. Následne 15. augusta Japonsko kapitulovalo, čím sa skončila druhá svetová vojna.



Spojené štáty v júni počas vojnového konfliktu medzi Izraelom a Iránom podnikli letecký útok na iránske jadrové zariadenia. Krátko na to Trump oznámil, že Izrael a Irán pristúpili na prímerie, čím pozastavili 12 dní trvajúcu vojnu, ktorá sa začala 13. júna izraelským náletom na Teherán.



Trump minulý týždeň uviedol, že škody spôsobené iránskym jadrovým zariadeniam sú značné a že vďaka americkým úderom sa skončila vojna medzi Iránom a Izraelom. „Nechcem použiť príklad Hirošimy, nechcem použiť príklad Nagasaki, ale v podstate to bolo to isté. Ukončilo to vojnu,“ vyhlásil.



Vyjadrenia amerického prezidenta vyvolali hnev medzi preživšími útoky na japonské mestá, ktorí sa vo štvrtok zišli na proteste v Hirošime. Od Trumpa žiadali, aby svoje vyjadrenie odvolal, informuje stanica BBC.