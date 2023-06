Primátor Kyjeva dostal pokarhanie za stav protileteckých krytov

Kyjev 27. júna (TASR) - Ukrajinská vláda v utorok v súvislosti so stavom protileteckých krytov v ukrajinskej metropole udelila pokarhanie primátorovi Kyjeva Vitalijovi Kličkovi. Schválila aj odvolanie ďalších úradníkov z funkcií starostov a zástupcov starostov niekoľkých kyjevských mestských častí.



Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej nateraz nie je jasné, či Kličkovi hrozia aj ďalšie kárne opatrenia.



Neistota ohľadom Kličkovej politickej budúcnosti vzrástla po tom, ako prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval úradníkov v hlavnom meste za incident z 1. júna, keď padajúce úlomky rakiet zabili dve ženy a dievča, ktoré sa ponáhľali do krytu a našli ho zatvorený.



Zelenskyj po tomto incidente nariadil audit všetkých protileteckých krytov v Kyjeve a uviedol, že dôjde k personálnym zmenám.



Kličko, ktorý je primátorom už deviaty rok, bol pred ruskou inváziou vo februári 2022 považovaný za jedného z najvýraznejších oponentov Zelenského.



Vlani v novembri sa Zelenskyj s Kličkom verejne pohádali, keď ho prezident obvinil, že zlyhal pri zriaďovaní tzv. centier nezlomnosti, v ktorých sa ľudia pri výpadkoch v dodávkach elektriny mohli zohriať, najesť či nabiť si mobilné telefóny.



Takéto centrá sa na Ukrajine začali budovať krátko po tom, ako ruská armáda spustila masívne útoky na civilnú infraštruktúru.



Agentúre Reuters sa Klička v utorok nepodarilo zastihnúť, aby sa k udeleniu pokarhania vyjadril.



Po tragédii s nedostupným krytom Kličko pripustil, že nesie určitú zodpovednosť. Dodal však, že na vine sú aj iní, najmä prezidentom vymenovaní úradníci v niektorých okresoch hlavného mesta.



Reuters dodal, že Kličko si v utorok prezrel kyjevský kryt vybavený automatickým otváracím systémom. Podľa Reuters z toho vyplýva, že po úmrtiach civilistov z 1. júna sa v hlavnom meste pracuje na zlepšení prístupu do takýchto krytov.



Ako na zasadnutí vlády uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, audit nariadený Zelenským zistil, že 77 percent krytov na Ukrajine je spôsobilých na používanie, mnohé však "nespĺňajú žiadne normy".



Dodal, že na niektorých miestach je situácia neprijateľná, pričom spomenul okresy v Záporožskej, Sumskej, Žitomirskej a Kyjevskej oblasti, ako aj mesto Kyjev.



Reuters informoval, že za koordinátora všetkých otázok a procesov týkajúcich sa krytov bol vymenovaný minister strategického priemyslu Olexandr Kamyšin.