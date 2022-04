Primátor Mariupola: Ruské sily zničili už 90 percent mesta

Kyjev 4. apríla (TASR) – Z mesta Mariupol na juhovýchode Ukrajiny, ktoré obliehajú ruské sily, už bolo zničených asi 90 percent. Povedal to v pondelok tamojší primátor Vadym Bojčenko, informuje agentúra AFP.



"Smutnou správou je, že 90 percent infraštruktúry v meste je zničených a 40 percent z toho sa už nedá obnoviť," uviedol Bojčenko na tlačovej konferencii. "Ruská armáda brutálne ničí Mariupol... Bombardovanie je nepretržité," dodal. Väčšina útokov podľa jeho slov prichádza "od mora", kde sú umiestnené "ruské lode".



V toto meste ležiacom na pobreží Azovského mora, kde žilo pred vypuknutím vojny okolo pol milióna ľudí, sa podľa primátora ešte stále nachádza približne 130.000 osôb. "Plánujeme evakuovať zvyšných obyvateľov, ale dnes to nie je možné," povedal Bojčenko.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) podľa agentúry Reuters uviedol, že v pondelok sa pre bezpečnostné obavy nebolo možné dostať do Mariupola a evakuovať odtiaľ civilistov. V posledných dňoch a týždňoch už zlyhali viaceré takéto pokusy Červeného kríža prepraviť miestnych obyvateľov do bezpečia.



Ukrajinské prístavné mesto Mariupol podľa informácií britských tajných služieb zrejme "kľúčovým cieľom" ruskej invázie na Ukrajine. Dobytie tohto obliehaného mesta, zdevastovaného ruskými útokmi, by totiž vytvorilo priamy pozemný koridor medzi Ruskom a anektovaným polostrovom Krym, pripomenulo britské ministerstvo obrany v správe o vývoji vojny na Ukrajine zverejnenej v noci na pondelok.