Primátor mesta Ramstein varuje pred dopadmi stiahnutia vojakov USA
Autor TASR
Berlín 3. mája (TASR) - Stiahnutie amerických jednotiek z Nemecka avizované prezidentom Donaldom Trumpom bude mať zničujúci dopad na mestá, v ktorých sú situované americké základne. Pre agentúru DPA to v nedeľu uviedol primátor západonemeckého mesta Ramstein-Miesenbach Ralf Hechler, píše TASR.
Letecká základňa v meste Ramstein slúži ako veliteľstvo amerických vzdušných síl v Európe. Hoci USA dosiaľ neoznámili, z ktorých základní budú vojaci stiahnutí, podľa Hechlera bude mať v prípade vybratia Ramsteinu toto rozhodnutie na mesto „zničujúci“ dopad.
Primátor tvrdí, že spoločne s rodinami vojakov by mesto mohlo opustiť až 12.000 ľudí. „Ak by veľká časť z nich natrvalo odišla, bola by to bolestivá ekonomická rana,“ konštatoval.
Agentúra DPA uvádza, že v obci Ramstein-Miesenbach, ktorá sa nachádza priamo vedľa základne amerických vzdušných síl, býva takmer 8000 Američanov so svojimi rodinami. Ekonomický dopad USA v Ramsteine predstavuje viac ako 2 miliardy dolárov ročne vrátane miezd, nájomného a zmlúv pre miestne firmy.
Mestá, z ktorých sa po skončení studenej vojny stiahli americké jednotky, sa podľa Hechlera z tejto rany nikdy nespamätali. „Trpia tým dodnes. Keď ekonomická moc zmizne, zvyčajne sa už nikdy nevráti,“ dodal.
