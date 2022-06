Primátor Prahy rokoval s Fialom o zatvorenom centre pre Ukrajincov

Praha 17. júna (TASR) - Pražský primátor Zdeněk Hřib sa v piatok stretol s českým premiérom Petrom Fialom a ministrom vnútra Vítom Rakušanom. Rokovali spolu o zatvorenom asistenčnom centre pre ukrajinských utečencov v pražských Vysočanoch. Hřib požaduje, aby sa Ukrajinci prerozdeľovali do menej vyťažených krajov. Po stretnutí uviedol, že vo so svojich požiadavkách dosiahli pokroky, informuje TASR.



Hřib premiérovi opísal situáciu s utečencami z pohľadu samospráv. Uviedol, že situáciu vidia rozdielne, ale aj na základe stretnutia dosiahli vyššiu úroveň porozumenia. "Musíme prestať hľadať dôvody, prečo to nejde, a nájsť spôsob, ako to pôjde," povedal Hřib.



Primátor od vlády požaduje vytvorenie opatrení, ktoré majú presvedčiť utečencov, aby sa presunuli do menej zaťažených oblastí. Druhým krokom je vytvorenie koordinačného mechanizmu v spolupráci so samosprávami. Tu je podľa primátora na rade vláda, ktorá by sa mala postarať o vytvorenie konkrétneho systému. "Ide v podstate o IT systém, ktorý bude prepájať ponuku možných umiestnení a dopyt po umiestnení utečencov," vysvetlil primátor.



Na otázku opätovného otvorenia asistenčného centra odpovedal, že ak sa problémy s kapacitou vyriešia a utečencov začnú skutočne prerozdeľovať, budú o znovuotvorení centra vo Vysočanoch rokovať.



V hlavnom meste Českej republiky je podľa Hřiba štyrikrát viac utečencov než v iných krajoch. Ak sa ich nepresunie aspoň 30.000, hrozí podľa neho veľký sociálny problém.



V stredu 15. júna zatvoril pražský magistrát najvyťaženejšie asistenčné centrum pre ukrajinských utečencov vo štvrti Vysočany. Primátor to zdôvodnil nedostatočnou ubytovacou kapacitou či nedostatkom miest v školských zariadeniach. Centrum od začiatku vojny zaregistrovalo takmer 100.000 Ukrajincov, čo je najviac zo všetkých centier v Česku.