Primátor Puly upozornil národnú banku na dvojjazyčný názov mesta

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Zákon o územiach žúp, miest a obcí, zákon o používaní jazykov a písma národnostných menšín, ako aj štatúty Istrijskej župy a mesta Pula – Pola, stanovujú dvojjazyčný oficiálny názov mesta.

Autor TASR
Záhreb 4. novembra (TASR) - Primátor chorvátskeho mesta Pula Pedja Grbin v pondelok listom upozornil Chorvátsku národnú banku (HNB) na dôležitosť dôsledného používania zákonom predpísaného dvojjazyčného názvu mesta Pula – Pola vo všetkých oficiálnych a verejných kontextoch. TASR o tom píše podľa agentúry Hina.

Problém vznikol po vydaní pamätnej mince v hodnote dve eurá s názvom „Mesto Pula – Aréna“ v rámci série Chorvátske mestá. Na minci nie je dvojjazyčný tvar (Pula – Pola) požadovaný zákonom. V Chorvátskom sabore (parlamente) na to 29. októbra v mene Klubu zastupiteľov národnostných menšín poukázal poslanec Furio Radin.

Dvojjazyčnosť je neoddeliteľnou súčasťou identity nášho mesta. Nie je to len zákonná povinnosť, ale aj vyjadrenie našej histórie, kultúry a hodnôt spolupatričnosti, ktoré robia naše mesto jedinečným. Preto očakávame, že všetky inštitúcie vrátane Chorvátskej národnej banky budú vo svojej budúcej práci používať oficiálny názov mesta,“ napísal preto Grbin v liste HNB.

Zákon o územiach žúp, miest a obcí, zákon o používaní jazykov a písma národnostných menšín, ako aj štatúty Istrijskej župy a mesta Pula – Pola, stanovujú dvojjazyčný oficiálny názov mesta. „Tento názov platí,“ zdôraznil v parlamente Radin. Dodal, že HNB sa zrejme riadila nesprávnym výkladom úradníka ministerstva a zákonom o používaní jazykov a písma národnostných menšín z roku 2001, nie z roku 2006.
